El proyecto de los campos de fútbol incluye la rehabilitación del Mas de la Creu

La torre, de unos 14 metros de altura, se tiene que situar durante los siglos XVI y XVII.

El proyecto de construcción de varios campos de fútbol en torno a la Anilla Verde, junto al Catllar, prevé la rehabilitación también del Mas de la Creu. La masía y su torre se encuentra abandonado y hace años que no se hace actuación. Una situación que podría cambiar si la iniciativa privada sale adelante.

Pero eso todavía está en el aire. La empresa ha presentado un proyecto de actuación específica, una metodología urbanística que se utiliza cuando es suelo no urbanizable. Para sacarlo adelante, tiene que contar con el visto bueno de la Oficina Territorial Ambiental (OTA), que tiene que decidir si es necesaria una Declaración de impacto ambiental o no.

En este sentido, el OTA pide informes a diferentes actores para tomar una decisión. Y uno de estos es una consulta de impacto ambiental de la Comisión Territorial de Urbanismo del Camp de Tarragona (CTU). «Se puso en duda su integración paisajística con el entorno», explica explica Xavier Villacampa, director de los Servicios Territoriales de Territorio en Tarragona.

Desde la Comisión se ha instado a los impulsores del proyecto a buscar nuevas soluciones en este ámbito. «La comisión no se muestra favorable o no al proyecto en estos casos, sino lo cual hace un análisis», dice Villacampa. La comisión vio con buenos ojos la rehabilitación del Mas de la Creu. «Acostumbra a haber problemas con masías abandonadas y es positivo que se actúe. Lo hemos valorado positivamente con la condición que se haga todo al mismo tiempo. No primero los campos y después la masía, ni viceversa», dice al director.

Con respecto al debate político que se ha originado con el proyecto y sobre su conveniencia, Villacampa expone que, con respecto al ámbito urbanístico, «se llega tarde». «Ya estaba previsto y calificado como equipamiento deportivo privado», añade. En el consistorio, el gobierno municipal y la oposición discrepan sobre los mecanismos para parar o no el centro deportivo.

Va para largo

Con todo, lo más probable es que el OTA pida una Declaración de impacto ambiental. Un hecho que retrasará el proyecto, ya que se tendrán que pedir nuevos informes y diferentes análisis. Cuándo acabe, volverá a pasar por la Comisión Territorial de Urbanismo y, en última instancia, la decisión corresponderá al Ayuntamiento.

El proyecto de iniciativa privada contempla la construcción y la explotación de nueve campos de fútbol, uno de los cuales de fútbol playa, una piscina y otras instalaciones deportivas, y al mismo tiempo, también la construcción de viales. El proyecto afecta a unas 33 hectáreas de terreno, que pertenecen al Arzobispado de Tarragona.