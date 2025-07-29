Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Los grupos municipales del Ayuntamiento de Tarragona ven bien implementar medidas para contener la entrada de vehículos en la plaça de la Font. La comisión de estudio de la Ordenanza general de convivencia ciudadana y uso de los espacios públicos se reunirá hoy y analizará las posibles acciones para conseguirlo. El gobierno cuenta con el apoyo de ERC, PP y Junts. La previsión se que estas restricciones se lleven al consejo plenario de septiembre para su aprobación.

«No queremos que la plaça de la Font se convierta en una zona de aparcamiento descontrolada ni se siga estropeando el espacio por un uso indebido en el acceso de vehículos, tanto de transporte como de particulares,» expone a Pep Manresa, consejero de Junts.

En la misma línea, Maria Mercè Martorell, portavoz del grupo del Partido Popular, expresa la necesidad de regular la entrada de camiones en la plaza. «La plaza está llena de furgonetas y camiones, van a toda prisa, por suerte no ha pasado ninguna desgracia. Además, están estropeando las baldosas de esta icónica plaza. No están pensadas para aguantar vehículos pesados», dice Martorell.

Se propone habilitar zonas junto a la plaza, como la Rambla Vella, para que después los trabajadores hagan la descarga de productos con carretilla. «Daremos apoyo a esta modificación que nos tiene que permitir controlar una situación que actualmente entendemos que se ha ido de madre», concluye Manresa. Este no será el único tema que se tratará a la comisión.

También se discutirá la viabilidad que los usuarios de las zonas de carga de la ciudad tengan que extraer un ticket físico o registrar la estancia en una aplicación electrónica sin coste. Una opción que se ve con buenos ojos desde la oposición, pero con matices.

Volver a su función

«Las zonas de carga y descarga han dejado de cumplir su función original: facilitar el trabajo de los profesionales. A menudo estas plazas se utilizan como aparcamiento permanente. Esta situación genera desorden y perjudica el comercio local», expone Gemma Fusté, consejera de ERC. Los republicanos también piden más vigilancia en las calles.

Por su parte, Jordi Collado (ECP), manifiesta: «Nos sorprende que el gobierno abandone la idea de que las furgonetas entren a los parking subterráneos por un tiempo determinado para las cargas y descargas. Y que no esté acompañado por un plan de movilidad». Con respecto a las restricciones en la plaça de la Font, ECP se muestra a favor pero pedirá explicaciones sobre cuestiones como las cuales se hará con el coche oficial del alcalde y otros vehículos oficiales.