El Memorimage de Verano recuerda los 40 años de la primera ascensión al Everest de Óscar Cadiach

El próximo jueves, 31 de julio, el Centre de la Imatge Mas Iglesias de Reus acogerá una sesión especial del Memorimage de Verano dedicada a un hito que forma parte de la memoria colectiva del alpinismo catalán. Hace justamente 40 años, tres alpinistas catalanes —Óscar Cadiach, Toni Sors y Carles Vallès- coronaban el Everest por la vertiente tibetana, en plena época de monzones.

En esta sesión, Òscar Cadiach revivirá aquel momento histórico y otras ascensiones posteriores a través de las imágenes grabadas durante sus expediciones. A partir del documental Les dues cares de l'Everest (50), el alpinista realizará un recorrido por las dos rutas principales que ha seguido para hacer la cumbre: la del Tíbet (Chomolungma), el año 1985, y la de Nepal (Sagarmatha), el año 1993.

El relato combina imágenes de archivo, filmaciones propias, fotografías y reflexiones personales. Una oportunidad para escuchar, en primera persona, las vivencias de un alpinista que ha protagonizado algunas de las hazañas más destacadas del alpinismo catalán y que, en 2017, se convirtió en el primer catalán a coronar los 14 ochomiles sin oxígeno adicional.

El documental, en referencia a la ascensión de 1985, muestra a los catorce alpinistas que formaron parte y los tres que hicieron cima. Y también, el descenso cuando los tres catalanes tuvieron que improvisar un vivac a gran altitud y no llegaron al campo base hasta el día siguiente. De la expedición de 1993, podemos ver cómo Cadiach hizo el ataque final a la cima en solitario. Una aventura que ha quedado escrita con letras mayúsculas en la historia del alpinismo.

Con este acto, el Memorimage de Verano quiere rendir un pequeño homenaje a una de las grandes hazañas deportivas del país, cuarenta años después.