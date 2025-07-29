Las ratas también van a la playa: 'pillan' dos roedores en el Miracle de Tarragona

Les dos ratas se acercan a un cubo de la basura.X

Una escena poco habitual (y nada deseada) ha generado alboroto en las redes sociales este martes: dos ratas paseando por la arena de la Playa del Miracle de Tarragona y acercándose a un cubo de basura.

El usuario de X (antiguo Twitter) @mlillocha ha publicado un vídeo donde se ven claramente los roedores moviéndose cerca de un cubo ubicado a la misma playa. En la publicación, el usuario interpela directamente al Ayuntamiento:

“Playa del Miracle ahora mismo... quizás se tendría que hacer alguna cosa, o bien insistir con los programas para regular las plagas o bien proteger las bolsas de otra manera... ¿@TGNAjuntament a quién le toca”?

La respuesta irónica no ha tardado en llegar por parte de otros usuarios. @DavFolch ha compartido el vídeo con un comentario que ha hecho fortuna:

«En Tarragona no nos basta con la playa de perros y también somos pioneros al habilitar la nueva playa de ratas.»