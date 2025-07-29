El GPS permite detener en Tarragona a dos ladrones que habían robado dos móviles en una playa de Salou

Imagen de algunos de los objetos sustraídos por los ladrones. Mossos d'Esquadra

Agentes de los Mossos d'Esquadra del Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona, detuvieron este sábado, una mujer y un hombre de 49 y 51 años respectivamente como presuntos autores de un delito de hurto.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 17.00 horas cuando dos turistas extranjeros se estaban bañando en una playa de Salou. Al volver del agua, se dieron cuenta de que habían sido víctimas del hurto de sus teléfonos móviles de alta gama. Aunque los ladrones apagaron los aparatos, uno de los dispositivos indicaba a través del sistema de geolocalización que en aquel momento se ubicaba cerca de una playa de Tarragona.

Con la información facilitada por las víctimas, agentes de paisano de los mossos localizaron en el paseo marítimo Rafael Casanova de Tarragona, una pareja quien reconocieron rápidamente al ser detenidas con anterioridad por numerosos hechos similares. En concreto, ambos acumulan cerca de 150 antecedentes policiales.

Los agentes pudieron recuperar los dos móviles y otros objetos que también podrían haber sido sustraídos. Las dos personas detenidas pasaron este domingo a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.

Consejos para evitar el robo en la playa

Los Mossos d'Esquadra recomiendan tener siempre los objetos personales a la vista. En caso de ir en grupo, hay que alternar quién vigila mientras los otros se bañan. Cuando sea posible, hay que utilizar taquillas o servicios de custodia, y si no, llevar sólo lo imprescindible.

También recomiendan guardar un poco de efectivo o tarjetas en diferentes sitios discretos (un bolsillo interior, un envase de crema vacío ...etc). Además, de evitar exhibir teléfonos, joyas u objetos de valor.

En caso de ver alguna persona en actitud sospechosa u observar un hurto, hay que llamar inmediatamente al 112.