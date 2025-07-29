La Fundación 'la Caixa' renueva su colaboración con el Comedor Social de Bonavista

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Fundación 'la Caixa', a través de CaixaBank, da apoyo en el Comedor Social de Bonavista y a la Unidad Cuidant de Tu, de la Asociación Socioeducativa Joventut i Vida, con un donativo de 10.000 euros.

El año 2013, gracias a la colaboración de la Fundación 'la Caixa', el Comedor Social de Bonavista pudo abrir las puertas en medio de una fuerte crisis económica a nuestro país. La entidad se ha mantenido fiel en su ayuda el largo de estos años, participando activamente en las actividades del Comedor Social, tanto en la difusión de su tarea como en el apoyo económico a sus proyectos de ayuda, y con la participación de sus voluntarios en los acontecimientos e iniciativas solidarias de ayuda en los más desfavorecidos.

Los barrios de Ponent de Tarragona tienen un porcentaje importante de personas afectadas por las crisis socioeconómicas y sanitarias sufridas. La carestía de la cesta de la compra, el aumento de los precios de los alquileres y las dificultades de acceso a la vivienda agravan todavía más las situaciones dramáticas existentes. Preocupados por las personas en desventaja social, pobreza extrema, marginación o exclusión, el Comedor Social trabaja para facilitar la igualdad de oportunidades, la inclusión y promover la autonomía previniendo las situaciones de aislamiento.

Gracias a la colaboración de la Fundación 'la Caixa' se consigue que la ayuda llegue de manera rápida y oportuna al creciente número de familias y personas que atiende el Comedor Social de Bonavista. Durante el año 2024, se atendieron 689 personas, con un total de 42.696 menús repartidos. Además se hizo el servicio de entrega de cenas a la calle los jueves, para atender a 70 personas sin techo, con un total de 3.640 menús preparados en el Comedor Social.

Con respecto a la Unitat Cuidant de Tu nacida para dar respuesta al aislamiento social y la soledad no deseada entre las personas mayores derivada por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Tarragona, se atendió una media de 16 personas.

A través de la amplia red de oficinas de CaixaBank, la mayor de España, los profesionales pueden detectar las necesidades más urgentes y próximas de cada territorio, y canalizar las ayudas de la Fundación 'la Caja' dirigidas a dar respuesta a estas necesidades. En 2024, se dieron apoyo casi a 5.625 proyectos de cerca de 5.300 entidades sociales.