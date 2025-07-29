Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La 7.ª edición del Festival Sona Flamenc, que se celebrará en Tarragona del 6 al 12 de octubre, contará con la implicación de las instituciones y las entidades de la ciudad.Para estos días se han programado 24 actos con espectáculos destacados como el concierto de Estrella Morente & Rafael Riqueni, así como Yoel Vargas, Maruja Limón o ZA! + Perrate, entre otros.

Una de las novedades a destacar, es el proyecto de mediación que se ha llevado a cabo con el Taller de Músics, que quiere ser una radiografía del sector del flamenco en la ciudad, con el fin de conseguir una mayor implicación y que ya cuenta con varios nombres para esta edición y las futuras; así como la mediación con entidades, que ha aportado al certamen las actividades participativas, como el Encuentro de Escuelas y entidades y la flashmob, que será el sábado 11 por la mañana en la plaza Corsini, que volverá a reunir a todas las personas aficionadas al flamenco para bailar la coreografía de este año.

El Encuentro de Entidades y Escuelas Flamencas de la ciudad se hará el domingo 12 a las 18h, donde las entidades y escuelas de flamenco de Tarragona llevarán al escenario del Teatro Tarragona sus propuestas de cante, toque y baile flamenco. El acto contará con la participación de la Asociación Blanca Paloma, Asociación Cultural y Folklórica Andaluza, Asociación Cultural Amigos de Andalucía de San Salvador, Associació Cultural Art i Flamenc, Casa de Andalucía de Tarragona y Provincia, Estudi de Dansa AiF de Meritxell Puvill, Flamenco Azabache, Escuela de Flamenco Adelaida Guerrero, Escuela de Danza África Aguilar, Escuela de Danza María Begoña Ramos, Escuela de Flamenco y Danza Beatriz Higueras, Escola de Dansa i Arts Escèniques Artis, y L’Art de la Dansa.

La consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, acompañada por el equipo del Taller de Músics David Leiva y Nerea Marfil, el director artístico, Jesús Blanco y el director de los Servicios Territoriales de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Ricard Ibarra, ha presentado el detalle de la programación. Ramos ha destacado «el toque tarraconense de este año nos da la motivación para continuar y hacer todavía mayor el festival» y ha apuntado «contaremos con más implicación que nunca de las entidades locales».

El festival en más, crece este año en presupuesto gracias a subvenciones de la Diputació de Tarragona y de la Dirección General de Cultura Popular de la Generalitat de Catalunya, donde se destaca la implicación apostando fuerte con la inclusión, interculturalidad y paridad, en todos los espectáculos a través de las subvenciones específicas de ambas instituciones.

Los espectáculos destacados

Uno de los conciertos más esperados será, sin duda, Estrella Morente & Rafael Riqueni, el sábado 11 de octubre a las 20h en el Teatro. Dos figuras irrepetibles del flamenco contemporáneo, que al mismo tiempo recogen la herencia de la amistad eterna entre la casa de los Morente y el maestro de la guitarra. Juntos, rinden homenaje al pasado, a este flamenco que se fundamenta en la transmisión de los sentimientos más esenciales.

El otro espectáculo ilusionante se el del tarraconense Yoel Vargas que traerá Óbito al Teatro el viernes 10 de octubre. Este bailaor de Campclar, premio El Desplante del Festival Internacional del Cante de las Minas 2023, lleva en su ciudad un nuevo espectáculo una exploración artística sobre la aflicción por la pérdida de un ser querido que fusiona la tradición del flamenco con la vanguardia de la música contemporánea.

Seguidamente, a las 22h, y con la implicación de la Sala Zero, llega ZA! + Perrate: Jolifanto; una banda catalana de rock experimental. El mejor álbum de flamenco de 2024 en los Premios de la Música Independiente es un disco de título dadaísta en que la esencia del flamenco es observada desde la electrónica, la experimentación y la polirritmia.

El sábado por la mañana en el Cos del Bou se hará un homenaje a Joan Reyes, el último garrotinaire de la ciudad. El garrotín es un género del canto flamenco, pariente del tango, típico de Cataluña y en la Part Alta de Tarragona, Joan Reyes es el último maestro de este canto improvisado y burlesco. Este acto servirá para rendirle homenaje, con todo el mundo invitado a improvisar unos versos. La música en directo la pondrán los leridanos La Violeta, liderados por la hija del mítico garrotinaire Enric Pubill, lo Parrano.

El flamenco se dispersa a los barrios

En la Rambla de Bonavista el domingo por la mañana habrá espectáculo de rumba; con la colaboración de Dani Pubill, nieto de Peret, Som la Rumba i Punt se suma a las acciones que promueven el reconocimiento internacional de la rumba catalana. El flamenco se moverá también por la Rambla de Ponent de Campclar el martes 7 por la tarde con Sara Sambola y Aleix Bové, que presentan un espectáculo flamenco con aires mediterráneos en que combinan el cante y el toque tradicional con otros temas propios para tangos y rumba, o en Torreforta aquella misma tarde, con Cía. Beatriz Higueras: Raíces. Al día siguiente miércoles el centro cívico de Sant Pere i Sant Pau acogerá una clase abierta con Adelaida Guerrero y jueves en el de Bonavista, una clase abierta de David Cano.

A modo de cierre de programación en los barrios, el domingo a las 13h la Rambla de Bonavista acogerá Maruja Limón con Te como la cara. Este sexteto femenino de Barcelona que mezcla rumba, flamenco, pop y ritmos latinos, traerá frescura y proximidad que transmiten sus directos.

El último espectáculo del festival será a las 19h en el Auditorio de la Diputació de Tarragona. Será la proyección del documental La guitarra flamenca de Yerai Cortés, ópera delgada de C. Tangana, donde explora la grabación del álbum de Yerai Cortés, guitarrista flamenco, miembro de la familia Cortés, respetado tanto por los tradicionalistas como por los más renovadores y vanguardistas de este género.