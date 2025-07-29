David Diestre, del grado en Ingeniería Matemática y Física, escogido mejor estudiante de la URV

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El tarraconense David Diestre Rubio, estudiante de tercer curso del grado en Ingeniería Matemática y Física de la Universidad Rovira i Virgili, ha sido escogido como ganador de la Beca Santander Excel·lència 360º, una ayuda convocada por primera vez este año y que premia a los mejores estudiantes de cada una de las universidades españolas. El reconocimiento dota a los estudiantes galardonados con 12.000 euros destinados a impulsar su desarrollo académico.

Se trata de una beca que no sólo valora el expediente académico, sino también la implicación de los estudiantes en la vida universitaria, así como otras cualidades extracurriculares como son la proyección internacional, la emprendeduría, el asociacionismo y la investigación. Diestre, que ha sido escogido entre las quince finalistas de la URV, se muestra ilusionado por el premio, ya que «supone un gran impulso para la carrera académica». El estudiante de Ingeniería Matemático y Físico explica que este reconocimiento le permitirá acceder a otras becas, asistir en centros de renombre para hacer sus estudios de máster y ampliar su currículum, además de financiar los estudios.

Con una media de 9,57 y 15 matrículas de honor acumuladas durante el grado, el currículum de Diestre ya destaca antes de finalizar sus estudios, pero es sobre todo su perfil transversal el que ha llamado la atención del jurado. «Cuando leí las bases de la convocatoria, vi que la beca encajaba con mi perfil, sobre todo por la parte de la emprendeduría», comenta.

El proyecto emprendedor de Diestre es Physics Stars, una start-up que busca revolucionar la enseñanza de las ciencias entre los jóvenes a través de problemas ludificados. Fundada con un grupo de compañeros de grado, la empresa ganó el iFest 2024, un concurso de ideas emprendedoras impulsado por la Generalitat, y ha recibido 4.000 euros de financiación por parte del Consejo Social de la URV. Además, Diestre ya fue galardonado por la URV con el Premio Eduard Saavedra por su proyecto de investigación de bachillerato y ha participado como comunicador científico por la Noche Europea de la Investigación y como juez voluntario en la First Lego League, entre otras iniciativas.