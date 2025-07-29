Los Comunes proponen que los camiones en la AP-7 circulen siempre por la derecha

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El diputado de los Comuns Sumar, Félix Alonso presentó una enmienda a la ley sobre la reducción de la tasa máxima del alcohol en la conducción para que los camiones en la AP-7 y la AP-2 circulen siempre por el carril de la derecha, sin hacer adelantamientos.

El diputado tarraconense denunció también la captura del Estado por parte de poderes económicos y ha defendido una acción política valiente al servicio de la ciudadanía. Alonso reconoció la tarea del juez Rubèn Rus por una investigación de siete años sobre un presunto caso de captura del Estado en Tarragona, en la que empresas como Messer, Abelló y Carburos Metalicos se habrían ahorrado 10,5 millones de euros mediante informes falsos, con la complicidad del Ministerio de Hacienda. Recordó los años de la «policía patriótica», durante los cuales él mismo fue espiado 29 veces, mientras el ministro Montoro montaba una «Hacienda patriótica» que beneficiaba grandes empresas mientras familias eran desahuciadas.

En referencia al funcionamiento del transporte ferroviario en el Camp de Tarragona, Alonso citó el informe de la URV que alerta del impacto negativo en la salud mental de los usuarios de los ferrocarriles. Insistió en que el tren tiene que ser una prioridad, y criticó la ampliación del Prat mientras aeropuertos como Reus y Girona continúan infrautilizados.