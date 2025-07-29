El Ayuntamiento concede la licencia de primera ocupación al Family Cash

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha concedido la licencia de primera ocupación en el centro comercial Family Cash. Después de que el establecimiento abriera el 10 de julio, la compañía ha resuelto los requisitos que se habían hecho desde el consistorio sobre deficiencias constructivas. Ahora, la empresa ya puede comunicar el inicio de su actividad.

Desde la plaza de la Font se ha informado en todo momento de que estos procedimientos son habituales y que no es ningún trato de favor. La compañía valenciana ha invertido 14 millones de euros y se han contratado ya 200 trabajadores.

El único aval que queda pendiente es el de la Generalitat de Catalunya, que tiene que revisar la licencia comercial. El inicio de la actividad del centro comercial ha despertado el interés de muchos tarraconenses y se prevé que se establezca como un núcleo comercial en la zona de Campclar.