Sale a licitación el proyecto arqueológico de la calle Eivissa

El Ayuntamiento ha sacado a licitación para las obras de ejecución de las estructuras de fijación-estabilización de los taludes perimetrales de la reserva arqueológica de la calle Eivissa. Este espacio está ubicado en la parte baja de la ciudad, entre la Quinta de Sant Rafael en el norte, el edificio de la Tabacalera en el oeste, la TAP en el este y el Serrallo en el sur; y fuera del núcleo amurallado de la ciudad romana.

Según el consejero de Patrimonio, Nacho García Latorre, este «es el primer paso para poner en valor la única reserva arqueologica municipal, que además tiene que servir para unir la Part Alta y la Part Baixa, generando un nuevo espacio patrimonial de Tarraco».

El objetivo del proyecto es la estabilización de los taludes perimetrales del solar con el fin de poder acceder al interior de la finca con garantías de seguridad que permitan la realización tanto de tareas de limpieza y mantenimiento, así como empezar actuaciones de recuperación, consolidación y mantenimiento que detengan el proceso de degradación de los restos arqueologías que se ubican. El presupuesto del proyecto es de 83.774,41 € y se pueden presentar propuestas hasta el 2 de septiembre.