Roban cableado eléctrico de tres torres de iluminación de las pistas de atletismo en la Anella

Los ladrones habrían sacado la soldadura de las tapas de las arquetas y habrían retirado la tierra para llevarse el cableado.Tjerk van der Meulen

Unos ladrones robaron el cableado eléctrico de tres torres de iluminación de las pistas de atletismo de la Anella Mediterrània de Tarragona. Los hechos pasaron en marzo. Los autores habrían sacado la soldadura de las tapas de las arquetas y habrían retirado la tierra para llevarse el cableado.

A raíz de este hecho, aunque las torres de iluminación de la instalación deportiva pueden funcionar mediante otro sistema, según explica el consistorio, desde los servicios técnicos municipales se ha elaborado el proyecto con el fin de poder abrir esta licitación por la reposición del cableado eléctrico.

El presupuesto de la licitación es de 81.871 euros y va a cargo del seguro del Patronato Municipal de Deportes de Tarragona. Se prevé que la adjudicación se pueda llevar a cabo este verano y el plazo de ejecución de los trabajos es de dos meses.

A las puertas del campeonato

El anuncio de esta licitación se ha hecho en las puertas del Campeonato de España Absoluto de Atletismo, que se celebrará en el estadio Natalia Rodríguez. Desde el Ayuntamiento remarcan que el campeonato se celebrará con total normalidad entre los días 1 y 3 de agosto.

El acontecimiento prevé reunir a más de 700 atletas. Todos buscarán la clasificación para el Campeonato del Mundo de Atletismo de Tokio que se celebrará el próximo septiembre.

Durante los tres días de competición, se llevarán a cabo 42 pruebas tanto en categoría femenina como masculina: 38 individuales y cuatro de relevos. Se podrán ver las competiciones de velocidad, medio fondo, fondos, vallas, saltos, lanzamientos y marcha.