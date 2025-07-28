Fast & Furious en Campclar

Publicado por Shaila Cid Redactora Creado: Actualizado:

Los vecinos de Campclar vivieron el domingo por la tarde una escena case extraída de alguno de los films de la saga Fast & Furious. Y es que en un vídeo publicado a través de las redes sociales se puede ver cómo un vehículo coge a gran velocidad una de las rotondas de la Rambla de Ponent de Tarragona dejando a los vecinos estupefactos.

En el vídeo se ve como el vehículo da el vuelco entero en la rotonda y continúa hacia la calle Riu Besós a gran velocidad y poniendo en peligro la seguridad de los vecinos y conductores que se encontraban en aquel momento en la zona.

Desde la Guardia Urbana de Tarragona aseguran que no han recibido ninguna llamada alertando de esta acción pero que tienen conocimiento del caso. Desde la policía recuerdan que si alguien presencia algún hecho delictivo, es importante que llamen al 092 o al 112 para dar el aviso para poder reaccionar en el momento.