Expulsan a cinco ciudadanos extranjeros que acumulaban un centenar de detenciones

La Policía Nacional ha expulsado de España a cinco ciudadanos extranjeros multirreincidentes procedentes de Albania y Georgia, que operaban por todo el Estado, especialmente a Cataluña. Estos individuos tienen un amplio historial delictivo, con numerosos antecedentes policiales y judiciales y suman un centenar de detenciones.

De las cinco personas expulsadas, tres fueron localizadas y detenidas en Cornellà y Tarragona, otra venía del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) y el último procedía directamente de la prisión. La Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona y la comisaría de Cornellà, en coordinación con la Unidad Central de Repatriaciones, comunicaron y planificaron el vuelo para repatriar a estos ciudadanos el 22 de julio. En la expedición para repatriar a estas personas participaron diez efectivos y cinco vehículos policiales que iniciaron el trayecto en comitiva desde el complejo policial de la Verneda (Barcelona).

Después de la llegada a Madrid los agentes entregaron a los arrestados a la Unidad Central de Repatriaciones en el aeropuerto de Madrid-Barajas, que se encargó de trasladarles en avión hasta el país de destino.

Estas expulsiones suponen una gran coordinación en el ámbito policial y judicial, además de una estrecha relación documental con los respectivos consulados, que colaboran en los trámites de documentación.