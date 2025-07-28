Cuatro detenidos y 47 identificados durante un dispositivo en las estaciones de transporte de Tarragona

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Agentes de los Mossos d'Esquadra de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USC) de la comisaría de Tarragona llevaron a cabo el viernes por la tarde un dispositivo conjunto con efectivos de la Guardia Urbana y la Policía Nacional. Este se realizó a las estaciones de transporte de Tarragona. El operativo, contó también con el apoyo de los vigilantes de seguridad privada que habitualmente trabajan en estos espacios públicos.

El dispositivo se centró en las estaciones de tren y autobuses de la ciudad de Tarragona, donde habitualmente se concentran personas de interés policial que llevan a cabo ilícitos penales, sobre todo hurtos y robos. Además, también hacen uso de estos medios de movilidad urbana con el fin de desplazarse.

En total se identificaron 47 personas y se hicieron tres detenidos. Dos de la Guardia Urbana por un delito contra la salud pública, y uno por parte de los mossos a quienes le constaba una orden judicial de detención por un robo violento y un delito de lesiones. Por su parte, la Policía Nacional detuvo a una persona por infringir la Ley de Extranjería.

En total se tramitaron hasta siete denuncias por tenencia de sustancias estupefacientes, hachís y marihuana, y otra por llevar encima un arma blanca. Asimismo, durante el operativo se levantaron seis denuncias por varias infracciones cometidas en la vía pública. También se revisó la documentación relativa a cuatro vehículos, uno de los cuales quedó inmovilizado, así como la de sus conductores.

Finalmente, se comunicó una citación judicial a una de las personas identificadas, mientras que otra fue denunciada administrativamente por falta de respeto a los agentes de la autoridad.

Este tipo de operativos se planifican con el objetivo de aumentar la sensación de seguridad entre los usuarios del transporte público y los vecinos de la zona. Asimismo, también se controlan las actividades que pueden ser constitutivas de infracciones y penales y administrativas.