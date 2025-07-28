El carillón del Mercado Central fuera de servicio por mantenimiento

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El carillón del Mercado Central de Tarragona se encuentra actualmente fuera de servicio debido a las tareas de mantenimiento que se están realizando. En el marco de esta revisión periódica se ha detectado el deterioro de una pieza interna de su sistema de funcionamiento, el cual requiere su sustitución.

Por este motivo, y a la espera de recibir la nueva pieza y poder instalarla, se prevé que el carillón pueda volver a funcionar con normalidad en unas 3-4 semanas.