El Barri del Port acaba sus fiestas con la cercavila gegantera

El pasacalle llenó de fiesta y música las calles del barrio.Tjerk van der Meulen

El Barrio del Puerto puso fin el domingo a sus fiestas con una cercavila gegantera por la mañana. La celebración arrancó el viernes de la mano de Santiago Castellà, presidente del Port de Tarragona, que pronunció el Pregón de Fiesta Mayor.

La velada continuó con una exhibición-actuación ofrecida por el grupo de gladiadores Gesta Gladiadora y cerrando con una disco-móvil.

Al día siguiente, los actos continuaron con talleres y juegos y la despertada de la Cucafera, con la charanga Pujats de To y una cena al fresco.