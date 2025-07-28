El baile hablado de la Reina Maria Cristina vuelve a salir a la calle

El barrio salió a la calle para ver el tradicional baile hablado.Tjerk van der Meulen

Este fin de semana se celebraron las fiestas de la calle Maria Cristina. Una celebración que estaba de aniversario.

En esta ocasión los vecinos y vecinas del barrio tarraconense celebraron los 25 años de la Asociación de Vecinos, además de los 35 años del entrañable Baile hablado de la Reina M. Cristina y los 15 de la giganta, la Cristineta.

Durante las fiestas se presentaron una serie de actividades como talleres por los chiquillos, conciertos para todos los públicos y gustos y una serie de homenajes para los vecinos difuntos del barrio