La terminal de cruceros de Tarragona acoge una experiencia virtual inmersiva sobre la Tarraco romana

La terminal de cruceros de Port Tarragona ha acogido una experiencia inmersiva que muestra cómo era la antigua Tarraco mediante gafas de realidad virtual. La empresa Timeport, creadora de esta propuesta, ha acordado con Tarragona Cruise Port, el concesionario de la terminal, hacer una prueba piloto y ofrecer sus servicios a los cruceristas.

La experiencia propone un vuelo sobre la ciudad, gracias a una rigurosa recreación histórica, en el cual se puede ver como eran originalmente algunos de los monumentos que actualmente son Patrimonio Mundial por la UNESCO. El objetivo de esta propuesta es que amenice la espera en la terminal de los pasajeros de embarque y desembarque y que permita a los pasajeros de tráfico que visiten Tarragona entender mejor los restos arqueológicos y como estas han dado forma en la ciudad actual.

En esta prueba piloto, la terminal ha contado con un total de 13 gafas de realidad virtual y un espacio dedicado a la experiencia. Un juego de gafas ha dispuesto de una versión reducida de un minuto de este recorrido virtual por la Tarraco romana, para que cualquier viajero que pasara por el equipamiento pudiera hacer una cata de la experiencia inmersiva y conocer la propuesta antes de adquirir el ticket para el pase entero.

La experiencia ya se está realizando en un local de la Parte Alta de Tarragona. Ahora, con esta prueba piloto, tanto Timeport como Tarragona Cruise Port valorarán la posibilidad de ofrecer esta actividad al resto de cruceros.

Los cruceristas que han probado la experiencia han podido sobrevolar la Tarraco del año 162 d.C. y comprobar cómo era la ciudad más destacada de toda Hispania. Gracias a la realidad virtual han visto de cerca espacios emblemáticos como el Circo, los foros provincial y de la Colonia o las murallas, entre otros, a la vez que han podido conocer como se cree que eran edificaciones ya desaparecidas como el templo de Augusto, ubicado donde actualmente está la Catedral.

El planteamiento de esta propuesta es ser un complemento a la experiencia que viven los cruceristas que pasan por Tarragona. Por una parte, la actividad permite amenizar el tiempo de espera en la terminal de los pasajeros de embarque y desembarque, haciéndolo más ameno y atractivo.

De la otra, la experiencia con realidad virtual ayuda a los pasajeros de tráfico que visitan la ciudad, ya que les ofrece un contenido de reconstrucción histórica que permite visualizar cómo era la antigua Tarraco y poner en contexto el conjunto monumental Patrimonio Mundial.