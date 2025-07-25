Los tres espeleólogos tarraconenses desaparecidos en Cantabria salen sanos y salvos de la cueva Coventosa

Publicado por Efe Creado: Actualizado:

Los tres espeleólogos del Club Excursionista de Tarragona que se encontraban desaparecidos a la cueva Cueto-Coventosa, en el municipio cántabro de Arredondo, han sido localizados sanos y salvos este viernes al mediodía. Los deportistas se habían adentrado en la cueva ayer jueves con el objetivo de completar el recorrido subterráneo en unas 24 horas, con la salida prevista a las 11 de la mañana de hoy.

Ante la falta de noticias a la hora prevista, el Gobierno de Cantabria había activado un amplio dispositivo de búsqueda y rescate, desplegando un Punto de Mando Avanzado (PMA) en el aparcamiento de Coventosa y movilizando efectivos del Servicio de Protección Civil, miembros especializados de la Cruz Roja y del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil de Potes.

Según han informado fuentes oficiales del gobierno cántabro, el retraso habría sido causado por un problema técnico durante el recorrido. Sin embargo, un equipo de rescate ha conseguido contactar con los tres espeleólogos dentro de la cavidad y los ha acompañado hasta la salida, donde han podido salir por su propio pie, en buen estado de salud.