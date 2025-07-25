El Serrallo, territorio de habaneras

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

En el Serrallo de Tarragona el julio se cerrará a ritmo del compás binario de las habaneras, un género tradicionalmente asociado a la pérdida de Cuba –así lo cantan El meu avi–, con un fuerte arraigo en la costa catalana. Nacida como canción de taberna y, posteriormente, difundida a través de la zarzuela, la habanera es un género que en nuestra casa vivió un gran avivamiento a partir de mediados de siglo pasado.

En Tarragona, el concierto de habaneras en el Serrallo tiene más de treinta años de tradición: este año se ha celebrado la número 33, que culminará precisamente este próximo fin de semana.

La primera actuación prevista será el sábado 26, con Neus Mar, que actuará acompañada de Emilio Sánchez en la guitarra, Pep Rius en el contrabajo, Sonia Zurriaga en el acordeón y Enric Canada a la percusión, todos ellos músicos de larga trayectoria profesional. Neus Mar es una de las pocas voces femeninas solistas de este género, y su repertorio incluye temas propios, canción mediterránea y géneros habituales del canto de taberna. Así, en sus conciertos se puede escuchar desde los clásicos La gavina, Vestida de nit o Ulls verds, hasta temas tan populares como Aquellas pequeñas cosas, Alfonsina y el mar o El canó de Palamós.

El día siguiente domingo será el turno de los Olla Barrejada. Su actuación estaba programada para el 12 de julio, pero se tuvo que aplazar por causas meteorológicas, con el compromiso de reprogramarla y ofrecer así el ciclo de habaneras al completo.

Olla Barrejada es el grupo en activo más antiguo de la demarcación de Tarragona. Su trayectoria se inició en 1983 y durante estos 42 años han actuado en toda Cataluña, pero también en Aragón, en las Baleares, en la Comunidad Valenciana, en la Cataluña Norte y en Cuba. El grupo lo forman cinco miembros: Rafel Molné, barítono e hijo de Constantí, único miembro que queda de cuándo surgió el grupo; Anton Cabré, guitarra y compositor de muchas habaneras (entre las cuales la habanera de Constantí); Maria Teresa Magrinyà, acordeonista de Reus; y Àngel Jiménez, tenor de Bellmunt del Priorat.

Tanto el concierto de Neus Mar como el de Olla Barrejada empezarán a las 10 de la noche y son gratuitos. Estos conciertos cerrarán la 33.ª edición de las Habaneres al Port, que este año tienen como novedad la posibilidad de acceder a una barra de bebidas con productos típicos vinculados al mundo de la habanera. Este mes de julio, en el marco de este ciclo, han actuado también Les Anxovetes –una formación íntegramente femenina– y Els Cremats.