Queman tres coches nuevos fuera de un concesionario en las Gavarres

Los Bombers de la Generalitat han trabajado esta madrugada en un incendio de vehículos en Tarragona. El aviso lo han recibido a las 02.09 horas y se han desplazado con dos dotaciones terrestres hasta las Gavarres.

Allí se han dirigido al aparcamiento exterior de un conocido concesionario de Tarragona y han localizar tres turismos que estaban en llamas. Los bomberos han procedido a su extinción con agua y han sellado con espuma. Ninguna persona ha resultado herida.

El fuego ha afectado completamente dos vehículos nuevos, un tercero ha quemado casi al completo y dos más han resultados afectados por la temperatura del incendio.