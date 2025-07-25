Mare Terra reclama playas accesibles al 34.º Día de Playa

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El Club de Vela Platja Llarga de Tarragona acogió ayer el 34.º Día de Playa que organiza Mare Terra Fundació Mediterrània, bajo el lema ‘Queremos playas naturales accesibles’!. Más de un centenar de personas se aproximaron hasta la playa y participaron en una recogida de residuos que volvió a ser «todo un éxito». El acontecimiento de sensibilización medioambiental contó con la participación del Campus del ADT, del casal de la Escuela Cèsar August, el TASOC Sant Salvador y el Genuine Summer Camp del Club Gimnàstic de Tarragona.

El presidente de Mare Terra Fundació Mediterrània, Ángel Juárez, dejó clara la importancia de jornadas como esta: «El año 2100, si continuamos al ritmo actual, se tendrán que desplazar 20 millones de personas por el cambio climático. Se supone que, si no ponemos remedio, el nivel del mar crecerá un metro y lo que hay al lado de la costa tendrá que desaparecer». «Las instituciones tienen que tener más conciencia y tienen que luchar para que en todas las escuelas puedan dar clases de educación ambiental. Es increíble que no recibamos ayudas cuando hacemos estas actividades. Eso no lo tendríamos que estar haciendo nosotros, lo tendría que estar haciendo el Ayuntamiento», añadió.

Juárez valoró positivamente la jornada: «Hemos pasado las 130 personas y los niños estaban muy ilusionados». A pesar de todo, también lamentó la falta de playas accesibles: «Lo hemos tenido que hacer en este punto porque en el Club de Vela es de los pocos sitios de la playa que hay una zona asfaltada en que pueden ir las personas con silla de ruedas». El acto también contó con la presencia de la directora general de Políticas del Litoral de Cataluña, Kiryat Mercado Garrido, que explicó que «nos gustaría de cara al año que viene que todo el mundo pueda acceder a la playa, sea cuál sea su condición física».