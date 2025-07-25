El Gobierno se hace con la colección fotográfica Forvm y se expondrá en el Museo de Arte Moderno

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Departament de Cultura y los propietarios de la colección fotográfica Forvm, Chantal Grande y David Balsells, han llegado a un acuerdo para que las obras pasen a dominio público. Las fotografías se expondrán al Museo de Arte Moderno de Tarragona a partir del próximo año. Son 1.693 imágenes de 356 autores que representan un «testimonio único» de la actividad fotográfica en el país desde los años 70 hasta la actualidad.

«La ilusión de todo coleccionista es que su colección sea lo bastante interesante para que se vuelva pública. Es un sueño», expresó Grande, visiblemente emocionada, ayer en el acto de escenificación del pacto. Se ha acordado la compra de una parte de la colección, por valor de 903.680 euros, y donación de la parte restante, valorada en más de 800.000 euros. «Nuestro trabajo se ha hecho en nuestro espacio en la calle Santa Anna. Las fotografías se tenían que quedar en mi ciudad», añadió la coleccionista.

La adquisición incluye mayoritariamente fotografía catalana a partir de los años 50 con obras de artistas como Colita, Joan Fontcuberta, Agustí Centelles o Hannah Collins. «La idea surgió de la familia. Nos llegó la propuesta y desde el primer momento hubo un entendimiento. Tarragona es una pieza clave del ecosistema cultural catalán», expuso Sònia Hernández, consellera de Cultura de la Generalitat. La mayoría de las fotografías son copias vintage con gelatina de plata sobre papel baritado y con un estado de conservación excelente.

«Salto cualitativo»

Con respecto a la receptora, la Diputació de Tarragona, su presidenta, Noemí Llauradó, indicó que la colección supondrá un «salto cualitativo» por el museo. El año que viene celebrará 50 años y buscaremos el espacio adecuado para exponer las imágenes. Creemos que podrá ser hacia el segundo semestre del próximo año», dijo Llauradó.

Hasta que lleguen al museo las fotografías se guardarán en el Archivo de la Diputación en la Canonja. «Esperamos ser dignos depositarios. No todo tiene que pasar en Barcelona. Esta colaboración entre administraciones es el camino a seguir», añadió la presidenta.

Desde los años 80

Grande y Balcells se dedicaron a la defensa y promoción de la fotografía artística desde los años 80. Durante 27 años lo hicieron con su galería. En el 2008, después del cierre del espacio, se creó la Fundación Forvm que ha custodiado las obras hasta el día de hoy. «El hilo conductor de la colección era seguir las trayectorias y evoluciones de los fotógrafos. Hay humanistas, documentales, conceptuales o posmodernas. Son un reflejo de nuestros gustos», explicó Grande. Laconsellera de Cultura también remarcó la voluntad de contar con una Colección Nacional descentralizada en el país y de seguir apostando por este arte.