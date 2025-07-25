Dos exconcursantes de 'Eufòria' actuarán por Santa Tecla con la TGN Big Band

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Las tarraconenses Àlexia Pascual y Mariona Escoda se unen en concierto, después de su éxito en el programa de 3cat Eufòria y el triunfo de las dos cantantes por varios escenarios de musicales en Barcelona; donde brillarán con su talento y energía al lado de la TGN Big Band, en una velada única en el Teatro Tarragona el 18 de septiembre.

Este es uno de los tres conciertos cuyas entradas se ponen a la venta hoy, que se celebrarán en el marco de las fiestas de Santa Tecla y que forman parte de las propuestas musicales de pago del tejido asociativo de la ciudad.

Por una parte, el viernes 12 de septiembre en el Teatro Auditorio del Camp de Mart, tendrá lugar a las 22h el concierto de la Banda Unió Musical de Tarragona (BUMT) con ElectroBUMT: Música de banda, beats y Amparito. La Banda Unió Musical de Tarragona revoluciona las fiestas con un concierto único que será una explosión de música y energía donde la potencia de una banda sinfónica se combina con los beatos de un DJ sobre el escenario. El precio del espectáculo es de 9€ entrada general y varios descuentos en la web.

El segundo concierto a destacar es el jueves 18 de septiembre a las 21.30h en el Teatro Tarragona, con las dos cantantes de Eufòria. Un concierto pensado para todos los públicos y para los amantes de la música en directo. El precio de la entrada es de 15€ y organiza Rambla Music con colaboración del Ayuntamiento de Tarragona.

Al día siguiente, el viernes 19, será el turno a las 22h y otra vez en el Teatro Auditorio del Camp de Mart de un revival de Las décadas prodigiosas de los 70, 80 y 90 con la Banda Fòrum Tgn. Este grupo tarraconense, salido de Rambla Music, volverá a hacer un viaje atrás en el tiempo, y revivirá una recopilación especial con los mejores temas de estas tres décadas. El precio de la entrada es de entre 8 y 10€.