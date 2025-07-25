CCOO denuncia un verano crítico en Correos en Tarragona por la ausencia de refuerzos

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO denuncia el grave deterioro del servicio postal y de las condiciones laborales en Correos durante este verano en la provincia de Tarragona. Según el sindicato, la falta de cobertura de las vacaciones ha dejado muchas unidades al límite del colapso, con recortes del 40% en plantillas de carteros como Amposta, Tarragona, Valls o Torredembarra, y hasta el 60% en municipios como Deltebre, Roda de Berà o Vila-seca.

CCOO alerta que la empresa mantiene una política de «contratación cero», de que impide sustituir las ausencias veraniegas y fuerza el personal activo a asumir una carga de trabajo excesiva. «Esta situación pone en riesgo la salud de la plantilla y deteriora gravemente el servicio público que reciben los ciudadanos», denuncian. En el ámbito del reparto, se extienden los recorridos y aumenta el tiempo de exposición a las altas temperaturas, incrementando el riesgo de agotamiento, golpes de calor y otros daños a la salud. El sindicato recuerda que el gobierno y el Ministerio de Trabajo obligan a proteger a los trabajadores en episodios de calor extremo, especialmente en turnos de tarde.

Paralelamente, la falta de personal provoca acumulaciones de miles de cartas, notificaciones y paquetes, generando retrasos y perjuicios graves para los destinatarios, incluida la pérdida de citas médicas o trámites administrativos importantes. Este colapso afecta también a la atención en las oficinas, donde la reducción de personal limita gravemente la capacidad de respuesta a los usuarios.