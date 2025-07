La magia del Seguici de Tarragona, de las calles al mostrador

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Muchos tarraconenses desearían vivir Santa Tecla los 364 días del año. Ahora, gracias a cuatro amigos –Daniel Bayerri, Marc Peñalver, Pau Montejano y Esteve Bou– eso es una poco más posible. Ellos son los creadores de Missió Seguici, un juego de mesa que, como bien indica su nombre, lleva la esencia del Seguici Popular de las calles de Tarragona al comedor de casa. El proyecto, explican, nació durante una excursión pasada por agua.

«Estábamos en la montaña y nos llovió cuatro días seguidos. Acabamos hartones de jugar al mismo juego, y empezamos a crear uno nuevo, basado en diferentes elementos de Santa Tecla, ya que los cuatro estamos muy vinculados con las fiestas y el Séquito», relata Peñalver.

Así, este nuevo entretenimiento improvisado se convirtió en un hábito, puliéndose y creciendo a la vez que su número de jugadores. «En una de estas partidas se unió un maestro, y nos dijo que sería una buena idea llevarlo a las escuelas para acercar la fiesta a los niños», apunta Bayerri. «Hasta entonces lo único que teníamos era un tablero dibujado a mano en una hoja de papel. No podíamos presentar eso», añade. Ante este nuevo reto, el grupo decidió llevar la idea al Ayuntamiento, con la esperanza que asumiera la publicación del juego. «Se los dijimos: os lo damos todo, las ideas, los dibujos, vosotros ya os encargáis del resto», comenta Bou entre risas. Aunque recibieron apoyo, cuestiones burocráticas impidieron que el consistorio gestionara directamente la producción.

De esta manera, si los jóvenes querían que el juego fuera una realidad, tenían que profesionalizarse. Literalmente. «Tuvimos que constituir una empresa desde cero. No teníamos ninguna intención de hacerlo todo tan formal y serio, pero se ha ido haciendo grande y aquí estamos, socios fundadores de una empresa», explica Montejano, quién también se ha encargado de diseñar los gráficos. Afortunadamente, señalan, el equipo recibió el apoyo de entidades, comercios y personas del mundo festivo, que les han ayudado a hacer realidad el proyecto.

Aún así, el proceso, reconocen, no ha sido fácil. «No teníamos ni idea de cómo montar una empresa, ni una web, ni como gestionar un pedido de 400 kilos, pero lo hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Hemos tirado de agenda, familiares, amigos... la pareja de Esteve nos ha ayudado con redes, el hermano del Pau con vídeos... Todo muy casero, pero con mucha ilusión», afirma Peñalver.

Un juego para todo el mundo

Si bien la comercialización del juego nació con el objetivo de hacerlo llegar a las escuelas, Missió Seguici no es sólo para niños, sino que está pensado para tarraconenses de todas edades. Todo el mundo se lo puede pasar genial. Es una manera de compartir anécdotas y vivir la fiesta desde dentro», dice Bayerri. La dinámica del juego es sencilla, cada jugador representa un elemento del Seguici, y cada figura posee habilidades especiales. «Los Gigantes, por ejemplo, pueden avanzar más casillas porque son mayores», indica el cocreador. ¿Cuál es el objetivo? El mismo que a la realidad: conseguir completar el recorrido hasta llegar a su punto de inicio, la Plaça de la Font.

Para superar este hito, los participantes tendrán que resolver varias pruebas de mímica, tabú, preguntas y alguna otra adversidad de lo más realista. «Si sumas siete con los dados, empieza a llover, entonces tienes que refugiarte en una casilla específica o ‘gastar’ uno de los paraguas que vas consiguiendo durante la partida», detalla Bou.

Las preguntas del juego no son aleatorias. Muchas han sido aportadas por las mismas entidades del Seguici, y otros se han recogido a través de un proceso participativo, abierto a toda la ciudadanía. Aquellas seleccionadas irán acompañadas con el nombre del autor. «Queríamos que la gente sintiera que el juego es suyo, no sólo nuestro. Además, estas propuestas nos permiten incluir curiosidades que no aparecen en ninguna enciclopedia», explica.

Últimos días de pre-reserva



Ahora mismo el juego se encuentra en fase de pre-reserva, la cual se alargará hasta el día 28 de este mes. El 16 de agosto se hará la presentación oficial, y el producto se podrá adquirir a partir del 11 de septiembre en el estand de las fiestas por 45 euros. Los que hagan la reserva previa, disponible a la web https://missioseguici.com, lo conseguirán por 39 euros. También hay una opción para hacerse patrón, colaborando con 20 euros para dar apoyo al proyecto sin comprar el juego.