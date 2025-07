«Enseñamos un África que no sale en el telediario»

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Tarragona cuenta este verano con diferentes propuestas culturales para todos los gustos. Y estas semanas en suma una más: el Festival Itinerante de Cines Africanos de Cataluña (FICAC). «Buscamos poner el foco en proyectos y obras de arte que vienen del sur. No deja de ser un festival de cine. La excusa es que esté el apellido África. Al final, todas las películas que programamos te interpelan porque hablan de temas universales», explica Sebastián Ruiz-Cabrera, coordinador del festival.

Su propuesta es bastante única, ya que en nuestra casa se programa muy poco cine africano. «Hay una parte de desconocimiento de las cinematografías africanas. Y una parte de miedo del programador o del propietario de un cine que no sabe si la gente responderá», considera Ruiz-Cabrera. El festival también busca romper con el afropesimismo. «Por desconocimiento, y por la visión que se tiene socialmente del continente, se piensa que la película hablará de una zona selvática, de guerra, pobreza y destrucción. Y todo el contrario. Enseñamos un África a que no sale en el telediario», expone Marta Lima, a una de las programadoras del festival.

Los impulsores del certamen visitan recurrentemente el África para buscar estos filmes, ya que algunos son de difícil acceso desde Europa. «Vamos a una fuente básica que es el Fespaco, el Festival Pan-Africsno de Cine de Burkina Faso. Allí siempre hay propuestas muy interesantes, ya que las muestras están enfocadas y pensadas por el público de allí, no el europeo», defiende Lima. Sin embargo, los programadores también se fijan en las pocas películas africanas que llegan a los grandes festivales, como Cannes o la Berlinale.

«Cada año se programan dos o tres. Y quizás nos gustan o no. Eso también va a las mochilas del programador, a tu visión y qué quieres que el público de Tarragona vea», dice Ruiz-Cabrera. Más allá, el festival gira entorno cuatro ejes transversales. El feminismo, la migración, la emergencia climática y el colonialismo. «Tenemos una deuda pendiente con nuestro pasado colonial que no se está trabajando a nivel institucional. No se habla», añade el coordinador. La voluntad es tocar y hablar de todos estos temas con películas que no tienen que ser obligatoriamente documentales o más serias. «Pueden ser comedias. La ficción ayuda mucho a reflexionar sobre estas cuestiones», afirma Lima.

El FICAC hace sus proyecciones este verano en el Espacio Jove la Palmera, los miércoles a las 21.30 horas, hasta el 6 de agosto.

Madagascar y Senegal

«Llevamos una ficción hecha a Madagascar, que habla mucho sobre el activismo. Y también llevamos miradas muy jóvenes sobre la migración y la emergencia climática. En Senegal cada vez salen más directores y muy buenos», afianza Lima. El último día se proyectarán tres cortometrajes diferentes. «Cada proyección en cada municipio es diferente. Y después siempre surgen coloquios muy enriquecedores. Recuerdo que fueron muy interesantes los de Tarragona el año pasado. También nos parece útil acercar estas películas en aquellas localidades con más presencia de comunidades africanas», explica Ruiz-Cabrera. El público también podrá votar y escoger a la ganadora del certamen.