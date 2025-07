Manola Brunet: «Hacer pagar por una bolsa de plástico es ridículo, responsabiliza al ciudadano»

Publicado por Creado: Actualizado:

La primera pregunta es obligada. ¿Este calor era un fenómeno previsible?

«Es un efecto del cambio climático. Ya lo predecían los colegas del Servicio Meteorológico Británico. En 2003 hicieron una simulación de cómo irían los veranos en Europa y analizaban las olas de calor. Antes eran excepcionales. Poco a poco se convertían en situaciones normales. Y se puso el punto de mira el 2030-2040, donde se preveían situaciones de calor extremo. De manera tal que, claramente, eso ya estaba científicamente desde el 2003 demostrado».

¿Entonces, la ciudadanía que tiene que esperar? ¿Cuál será la nueva normalidad?

«Que lo que consideramos ahora una ola de calor, dentro de un tiempo sean las condiciones normales del verano. O sea que ya nos podemos ir preparando, sobre todo a las personas mayores y los bebés».

¿Si era previsible y tiene graves afectaciones sociales, ha faltado voluntad política para evitarlo?

«Totalmente. El cambio climático no es una emergencia clara para los políticos. La temperatura va cambiando gradualmente y mientras tú no estés afectado, no pasa nada. En algún momento, los países tendrán que pactar y decidir una serie de políticas económicas para afrontarlo. Parecido a cómo se hizo en las guerras mundiales. Es una emergencia global que tiene impactos mayoritariamente negativos a todos los ecosistemas de todos los países».

¿La lucha tiene que pasar a toda costa por las reducciones de emisiones?

«Sí, porque la situación no se desboque más y no sigan creciendo claramente las temperaturas. Los sistemas naturales que absorben dióxido de carbono, como la vegetación y los océanos, ya no pueden más. Ya están cogiendo todo el que pueden. Eso se acaba. El 90% del calor extra que están generando esta capa de gases de efecto invernadero intensificada se está almacenando en los océanos. No se queda en superficie, sino que se transmite hacia abajo. Eso es una bomba de relojería. Aunque conseguimos reducir emisiones, los océanos se han calentado y lo mantendrán en el futuro. Irán cediendo este calor extra que hemos ganado».

Hipocresía política

La reducción es imposible sin las grandes corporaciones y los grandes países emisores.

«En Europa hemos hablado mucho y en España. Pero se ha seguido subvencionando la perforación, la extracción y el transporte de carburantes fósiles. Y, mientras tanto, se pide al ciudadano que apague los aparatos de casa porque así gastará menos. Es ridículo».

¿No tienen impacto?

«Es mínimo. Con las bolsas de plástico pasa el mismo. Te hacen pagar 15 céntimos para cuidar el planeta, pero no en las empresas que producen 100 gramos de jamón y los empaquetan con plástico. Se está responsabilizando al ciudadano. Y no se cambia la legislación porque eso estropearía la economía. Es el mismo argumento de siempre».

¿Los estudios más recientes qué escenario pronostican para las próximas décadas?

«Los escenarios de proyecciones, que acostumbran a ser muy conservadores, dicen que, si el crecimiento económico sigue siendo este, hacia finales de siglo la media global será cuatro grados más alta».

¿Por qué son conservadores?

«Para no ser acusados de extremistas. Un ejemplo son las observaciones del incremento del mar con boyas y satélites. Simulado por modelos. Pues el incremento real estaba en el rango alto de la estimación, lo que realmente se ha cumplido».

¿Otra rama de la reducción de emisiones es también la transformación urbanística de las ciudades?

«¡I tanto! Tienen una implicación. Ahora bien, yo no soy geógrafa urbana. Lo hablábamos mucho con el alcalde Ricomà. Tarragona es precisamente una ciudad que no tiene ningún espacio verde. Ninguno La Anilla Verde está muy alejada y tampoco es verde, está llena de edificios. Las ciudades son islas de calor y todavía se sufrirá más. Hace poco vi que preguntaban a Tomàs Molina qué tendría que hacer la gente si en Barcelona se llegaran a los 50 grados. Y dijo que la gente se tendría que marchar. Y tiene todo el sentido».

¿Se llegarán a este registros?

«Yo espero que no. Pero si no hacemos nada a finales de siglo acabaríamos llegando. Todavía hay esperanza y quizás los ejecutivos y los grandes millonarios, este 1% de la población, que son los responsables del 70% de las emisiones, se den cuenta. No se puede preguntar a la ciudadanía que haga cosas cuándo tú como gobierno no presionas en el IBEX».

Balance de carrera

Usted se ha jubilado este año. ¿Cómo empezó en el sector de la climatología y como ha cambiado?

«Fue a finales de los años 80 cuando me empecé a interesar por el estudio del cambio climático. Y todo fue por mis colegas ingleses. Yo estaba muy envidiosa porque veía sus estudios y que tenían recursos y nosotros aquí no teníamos de nada. Y pensé que se tenía que hacer un estudio global del clima en nuestro territorio, porque no se había hecho antes».

Entonces en los años 80 ya se interesó por el cambio climático.

«Sí. Fui la primera. Hice un primer artículo sobre la precipitación de la Península. Fue el primer artículo, que murió en un congreso y no tuvo mucho recorrido. Pero fue un inicio. Después, empecé a trabajar en otras técnicas cuantitativas, que nadie hacía en aquel momento, y eso me dió a conocer un poco a escala internacional».

Fue la primera mujer a presidir la Comisión de Climatología de la Organización Meteorológica Mundial, que depende de la ONU.

«Había ocho comisiones y nunca hasta aquel momento la presidenta había sido una mujer. Al final, se trataba de transferir conocimiento a los países que no lo tiene. Y de homogeneizar la metodología».

¿Qué balance hace de su carrera?

«He recibido reconocimientos que yo no he buscado y no me esperaba. Yo me he centrado en trabajar y al hacerlo bien».