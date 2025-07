Los pescadores de la luz de Tarragona, en huelga por impagos causados por la crisis del pescado azul

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

Los pescadores de la luz de Tarragona llevan dos días de huelga porque no cobran desde hace meses. La falta de capturas de pescado azul por la gran presencia de atunes hace que los propietarios de las barcas no obtengan ingresos y, por lo tanto, no paguen a los trabajadores.

La veda biológica acabó hace seis meses, pero desde entonces las capturas de boquerones y sardinas son muy escasas. Para este miércoles hay prevista una reunión entre la directiva de la Cofradía de Pescadores de Tarragona y el conseller de Agricultura, Ganadería y Pesca, Òscar Ordeig, para buscar soluciones.

En declaraciones en TAC12, el presidente de la cofradía tarraconense, Esteve Ortiz, ha reclamado un plan económico de choque para superar la situación.

Para pescar, las barcas de la luz utilizan la luz para atraer el pescado y la técnica del rodeo para atraparlas. «La red lo que hace es rodear el pescado y cerrarlo por debajo.

Se encuentran con que cuando hacen eso, los atunes van rápidamente hacia allí, impiden el cerrado, asustan al pescado, que desaparece. Por lo tanto los pescadores vuelven sin nada, con el gasto de gasóleo, con once familias sin poder cobrar y el armador que no puede afrontar el pago del combustible y la seguridad social», ha explicado Ortiz.

Como posible solución desde la cofradía reclaman que el gobierno español cambie el reparto de las cuotas de pesca de atún, ahora mismo en manos de las grandes empresas, y permita en las barcas más pequeñas que también puedan coger. «Si ahora hay todo este pescado y no hay el otro -el azul-, que permitan capturarlas, hecho que facilitaría que la gente se ganara la vida,» ha explicado.

La presencia de atunes en el Mediterráneo catalán se ha incrementado mucho los últimos años: «no las acabaremos, está lleno, la única manera de controlar esta especie es con el hombre», ha destacado. Así, Ortiz ha considerado que la alternativa para los pescadores tarraconenses es que puedan ir combinando la pesca de pescado azul con la de atún para asegurar capturas e ingresos.