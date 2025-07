Cuando las actrices mayores se resisten a ser secundarias

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Teresa Valldaura fue una de las actrices más reconocidas de los años 70. Pero han pasado los años, se ha hecho mayor y sólo la llaman para actuar en papeles secundarios. Teresa se resiste a quedarse en un segundo plano y maquina una estrategia para volver a los escenarios por la puerta grande. Para conseguirlo, participará en el bingo de su parroquia, que también es pleno de personas mayores.

Esta es la sinopsis de La Famma, el segundo cortometraje del director tarraconense Jordi Aldave, que el pasado 5 de julio se llevó el Premio al Mejor cortometraje catalán de La Gran Pantalla, el Festival Internacional de Cine de las Personas Mayores de Barcelona. El jurado reconoció el trabajo del tarraconense «para abordar con humor e ironía los estereotipos sobre las personas mayores y rebatirlos con una buena interpretación y la parodización de los propios clichés hasta la caricaturización».

Su ópera delgada, Anna, trataba la realidad de los abusos infantiles interfamiliares. «La actriz Mercè Rovira, que interpretaba el papel de la madre, me explicó que le costaba mucho encontrar papeles para mujeres de su edad. A partir de aquí, empecé a investigar y hablar con otras actrices, que me lo confirmaron». De aquí surgió la idea de escribir La Famma, un corto que mezcla drama y comedia que tiene como protagonista principal a la actriz Asunción Ortet, la cual actúa acompañada de un elenco de actores y actrices sénior que, tal como explica el director, «asumen unos roles que no estamos acostumbrados a ver».

Jordi Aldave tiene 22 años. Estudió Bachillerato Artístico al Instituto Antoní Martí i Franquès de Tarragona. Estuvo allí, explica, dónde se «enamoró» del mundo audiovisual. Al acabar, cursó una diplomatura en la Escuela de Cine de Reus. La Famma es el proyecto final de esta diplomatura y se estrenó el año pasado. Jordi explica que sacar adelante el proyecto ha sido difícil, por la necesidad de encontrar financiación –acabó autofinanciándose–, y por la decisión de gestionar personalmente su trabajo, sin el apoyo de las distribuidoras.

Así y todo, este joven director está empeñado a seguir haciendo cine y, además, dotarlo de contenido social: «Yo lo que quiero es explicar historias y, si son reivindicativas, mejor. Pienso que es importante que el cine haga este papel». También asegura que, para él, es mucho clavo hacerlo en catalán: «Alguna vez me han dicho que, si hiciera cine en castellano quizás me iría mejor, pero yo quiero poder hacer mis obras con mi lengua, y explicando lo que yo quiero explicar».