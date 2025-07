La Guardia Urbana de Tarragona pone en marcha una campaña para controlar motoristas

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Urbana de Tarragona vuelve a realizar una nueva campaña, coordinada por el Servei Català de Trànsit (SCT), de control de conductores de motocicletas y ciclomotores. Desde hoy hasta el 27 de julio se desplegará esta acción policial para detectar y denunciar las infracciones y las maniobras antirreglamentarias de las motos y del resto de usuarios que puedan poner en riesgo la integridad de los motoristas.

Durante la campaña se verificarán las condiciones técnicas y administrativas de las motos y ciclomotores (ITV, seguro, permiso de circulación, permiso de conducir o licencia), se pondrá el foco también en las infracciones de tráfico por comportamientos imprudentes, como adelantamientos indebidos, excesos de velocidad, no mantener las distancias de seguridad, circulación en sentido contrario al estipulado, y otros.

También se vigilará el estacionamiento en las aceras, fuera de los reservados y la circulación por las aceras, las plazas o las zonas de peatones. Asimismo, habrá un incremento de los controles de la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas en los conductores de motocicletas y ciclomotores y se harán controles de velocidad.

En la última campaña, que se hizo entre el 5 y el 11 de mayo, se sancionaron 27 conductores: 6 por no haber obtenido el permiso o la licencia de conducción (infracción muy grave, 500 euros); 13 por conducir de forma negligente (infracción muy grave, 500 euros); 2 por no llevar correctamente el casco mientras conducían una moto y un ciclomotor (infracción grave, 200 euros); 4 por no tener el seguro obligatorio (infracción muy grave, la cantidad depende del tipo de vehículo) y 2 por no haber pasado la inspección técnica del vehículo (infracción grave, 200 euros).