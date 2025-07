El Ayuntamiento de Tarragona confirma las conversaciones con la Diputación por el futuro de Tinet

Publicado por Rafa J. Larrañaga Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona confirma que está negociando con la Diputación de Tarragona para convertir a Tinet en patrimonio de la ciudad. Sin embargo, el ente municipal asegura que de estas conversaciones entre instituciones todavía no ha podido salir «nada en firme».

La Diputación anunció a finales del mes de junio que cerraría progresivamente los servicios de Tinet, la primera red ciudadana del Estado español y una de las tres primeras de toda Europa. A partir de esta noticia, una veintena de usuarios —algunos de ellos fundadores— enviaron una carta a la presidenta del ente supramunicipal, Noemí Llauradó, en que pedían «colaborar para darle un despido digno a Tinet y garantizar la preservación de la memoria histórica». Entre los firmantes de la carta, se encuentran tarraconenses como Cinta Bellmunt, Eudald Carbonell, Joan Aregio o Anna Gispert.

Pues ahora, estos usuarios van un poco más allá. Los ‘tinetaires’ piden al resto de usuarios que todavía utilizan a Tinet que no abandonen los servicios. Al último comunicado, especifican que hace falta «reforzar la iniciativa y darle un nuevo empuje» porque no descartan que se puedan encontrar iniciativas que garanticen la continuidad del servidor de Internet público tarraconense. «Tiempo para abandonar la red, habrá —en los próximos seis meses— si es que finalmente no se encuentra ninguna otra alternativa», afirman a los firmantes.

Para poder encarar el futuro de la red con certeza cuanto antes mejor, esta veintena de usuarios también pide que la Diputación los reciba en una primera reunión «antes del mes de agosto».

Tinet , historia de la ciudad

Fundada el año 1995 por un grupo de profesores de la Universidad Rovira i Virgili, Tinet es un servidor público de Internet. Esta red hace 30 años que ofrece conectividad, espacio web, herramientas para la creación de páginas web, entre otros servicios. Durante los cinco primeros años de vida, recibió el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona, pero a partir del 2000, el servicio pasó a manos de la Diputación.