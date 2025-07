El Síndic de Greuges pide un informe al Ayuntamiento sobre la limpieza en Tarragona

La Plataforma per una Tarragona Neta denuncia la suciedad en las calles y reclama soluciones.Tjerk van der Meulen

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El Síndic de Greuges ha pedido un informe al Ayuntamiento de Tarragona sobre la limpieza en la ciudad. El organismo público lo ha hecho después de recibir la queja formal de Plataforma per una Tarragona Neta, que ha recogido dos mil firmas en el último año.

«Sufrimos una grave crisis de insalubridad y una creciente suciedad en nuestras calles. Eso es debido a una omisión de funciones por parte del consistorio», expuso ayer Mónica Novés, impulsora de la plataforma, en una rueda de prensa.

La Federació d’Associacions de Veïns de Tarragona i la Federació de Veïns de Llevant han dado apoyo a la plataforma. «El proceso judicial del nuevo contrato de la basura no es excusa. Se tienen que activar más recursos. La obligación del Ayuntamiento es buscar soluciones. La limpieza no es un lujo, es un derecho básico», expresó Novés.

En este sentido, desde el consistorio se explica que, entre otras medidas, se está tramitando un servicio de limpieza del servicio de limpiezas intensivas Pam a Pam, que no está incluido en el contrato de limpieza y que permitirá optimizar los recursos, por un importe de 109.579,38 euros al año. Aun así, el Ayuntamiento de Tarragona expone que el «principal motivo» de los problemas con la limpieza es la prolongación de la contratación del nuevo servicio.

Incivismo diario

Aparte, desde la plaza de la Font se señala que la ciudad «sufre actos de incivismo cada día», que no ayudan a mejorar la situación. Desde la plataforma, también se detecta este incivismo. «Lo sentimos y obviamente hay una responsabilidad compartida. Pero las autoridades tienen que actuar con los incívicos», dijo Novés.

Desde enero a junio de este año se han tramitado 125 expedientes sancionadores, según informa el consistorio. Las sanciones pueden ir de los 100 a los 2.000 euros, que se puede incrementar en función de la gravedad. Los vecinos consideran que hay que implementar sanciones «efectivas» y que se tiene que fomentar el uso de pipi-canes y zonas de arena para mascotas.

«Pensamos que faltan espacios. No podemos pedir que las mascotas no orinen en determinados lugares si al mismo tiempo no metemos espacios para que los perros puedan correr y jugar», remarcó la impulsora de la plataforma. Desde la nueva entidad han adelantado que quieren hacer recogidas de firmas en diferentes puntos de la ciudad.

Zonas más afectadas

Los vecinos alertan de que la situación afecta más a determinados barrios. «Las averías de los vehículos de limpieza se van reparando pero puede provocar que haya algunas zonas donde el servicio planificado se pueda ver afectado», dicen desde el Ayuntamiento.