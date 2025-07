El secretario general de Tarragona dice que el proyecto de los campos de fútbol se puede suspender por un año

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El grupo municipal de Esquerra Republicana pidió un informe jurídico al secretario general del Ayuntamiento de Tarragona sobre la posibilidad de suspender la licencia del proyecto de nueve campos de fútbol a la Anilla Verde. El documento concluye que se puede proceder a la suspensión voluntaria de un año del plan urbanístico a la zona.

Sin embargo, alerta de que «es necesario efectuar un análisis posibilista y real de los plazos de formulación y tramitación del POUM, a fin de que la suspensión pueda producir los efectos deseados, ya que si se acuerda en un plazo muy inicial, teniendo en cuenta la experiencia de este ayuntamiento de la duración de los trabajos de formulación del POUM y de la duración de su tramitación posterior, se agotarían los plazos mucho antes de la entrada en vigor del nuevo POUM, y eso comportaría su ineficacia total, ya que una vez agotado el plazo, no se puede acordar una nueva suspensión».

Cuestión de plazos

En este sentido, el secretario general expresa que todavía no se ha procedido a esta suspensión voluntaria de un año por cuestión de plazos. «A buen seguro la motivación es para no agotar el plazo de suspensión de forma improductiva, teniendo en cuenta las previsiones para la aprobación inicial y la aprobación definitiva y, por lo tanto, poder utilizar este plazo máximo de dos años de suspensión en un momento en lo que se pueda asegurar de que no existe solución de continuidad entre su inicio y la entrada en vigor del nuevo POUM».