El FITT programará este año 18 obras y llegará a más municipios: «Esperamos seguir sumando público»

El FITT - Festival Internacional de Teatro de Tarragona celebrará este año su 12.ª edición del 3 al 6 de septiembre. El certamen programará 18 espectáculos muy diversos y llegará a más municipios. En este caso, a la Canonja, Vila-seca y Riudoms. «Queremos seguir creciendo y sumar más público», expresó Joan Negrié, director del festival, en el acto de presentación de la edición.

El certamen contará con la participación de compañías internacionales de Argentina, México y Colombia. «He estado detrás de estos espectáculos desde hace años y por fin los podremos tener en Tarragona», indicó Negrié. Es el caso de la obra Todo lo que está a mi lado, del argentino Fernando Rubio, que colocará camas de matrimonio en la Rambla Nova y se podrá disfrutar gratuitamente. «Queremos que la edición de este año sea un camino al enamoramiento», comentó el director.

Las producciones catalanas también tendrán un gran protagonismo. Loneliness, de Roberto G. Alonso, se encargará de inaugurar el festival. «Es un espectáculo de danza maravilloso sobre el bullying juvenil. Queremos sobre todo dar apoyo al talento tarraconense», expuso Negrié.

También habrá sitio para el teatro de objetos con La melancolía del turista, de los mexicanos Oligor y Microscopía, así como para el teatro familiar con la obra On és quan ja no hi és, para hablar de la muerte con los niños. El FITT seguirá ofreciendo las cenas después de funciones y conciertos musicales en la plaza Corsini. El día 6 se cerrará el certamen con Greta i Fades.

Entradas a partir del 14

La venta de abonos empezará de manera presencial este domingo, en la Cantonada (Old Dirty Burger), con un VermutFITT de 12 a 13:30 h. El día 14 se pondrán a la venta a través de la web del festival. Además, esta edición también tendrá taquilla presencial en el Mercat Central.