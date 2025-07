BIC Iberia lleva a la Fiscalía la próxima apertura del nuevo centro comercial Family Parc

La empresa BIC Iberia presentó un escrito a la Fiscalía Provincial de Tarragona, el lunes por la mañana, donde alerta sobre la ubicación del nuevo Family Parc, el cual está previsto que se inaugure mañana. En el documento, alegan que el centro comercial se encuentra dentro de la franja de seguridad de las instalaciones que tiene la compañía en el polígono Entrevies, donde se fabrican mecheros haciendo uso de gases inflamables. «Se encuentra en una zona de riesgo por explosiones», avisan.

Aunque no se ha producido ningún accidente grave en los últimos años en su fábrica, recuerdan que, en 2019, se produjo un incendio en la nave de la empresa Miasa Logística «muy cerca de nuestros depósitos de gas». Los responsables de BIC aseguran que «no queremos buscar culpables ni acusar a ninguna administración», sino para que «se cumpla la normativa SEVESO —que regula las empresas que trabajan con sustancias peligrosas—». Por eso, apuntan, «sólo lo hemos puesto en conocimiento de la Fiscalía sin denunciar a nadie». De hecho, tampoco han solicitado medidas cautelares para parar la apertura del complejo comercial construido al lado de la N-340.

La compañía expone, como ya hizo en los escritos que envió al Ayuntamiento de Tarragona el 28 de mayo y el 27 de julio, que el departamento de Industria de la Generalitat de Catalunya validó el Análisis Cuantitativo de Riesgo (AQR) que presentó BIC en 2009: «En ningún momento nos han dicho que esté desfasada o sea incorrecta». Este documento fijaba en 420 metros el perímetro de seguridad en el que no se pueden ubicar «elementos vulnerables ni muy vulnerables», como el nuevo centro comercial, el cual se encuentra dentro de esta franja.

BIC Iberia alertó al consistorio sobre esta situación cuando las obras del Family Cash estaban en la recta final. Desde la empresa, confiesan que no fue hasta el pasado mes de abril que se enteraron de que se construía este gran complejo a unos 200 metros de sus instalaciones.

«Estábamos planificando una modificación interna de la fábrica y encargamos a una ingeniería un informe para mirar si eso podía afectar al perímetro de protección. Entonces, los técnicos nos preguntaron si eramos conscientes de que estaban construyendo un supermercado a nuestro lado. Fue en aquel momento cuando nos dimos cuenta de ello», explica la compañía.

Ayer por la mañana, se celebró una Junta de Portavoces para tratar esta cuestión. El alcalde, Rubén Viñuales, y el secretario municipal presentaron los informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que avalan la decisión de levantar la suspensión de los trámites para otorgar la licencia de primera ocupación parcial a la empresa Family Cash.

En una comparecencia ante los medios, el consejero de Urbanismo, Nacho García Latorre, reiteró que «no hay ningún motivo para mantenerla». «Se ha vuelto a revisar toda la documentación», apuntaba al edil, quien aseguraba que «se cumplen con las medidas de confinamiento y evacuación marcadas por Protección Civil». Con respecto al escrito de BIC en la Fiscalía, no hizo valoraciones, ya que no conocía su contenido.

El Ayuntamiento y la Generalitat se reunieron ayer para tratar los argumentos de BIC Iberia para parar el Family Parc