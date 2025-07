Una ópera clásica para un escenario único

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

Todo preparado por la llegada de la ópera La Bohème de Puccini a Tarragona. Los próximos días 11 y 13 de julio el Teatro Auditorio Camp de Mart será un escenario único para la obra escénica clásica. «Estoy muy feliz de estar en Tarragona. El entorno es maravilloso y es muy mágico. Además, tiene muy buena acústica. Hay muy pocos lugares en Europa con un entorno así. Se tienen que hacer muchas más óperas en el Camp de Mart», expresó la soprano Ainhoa Arteta.

La artista se encuentra en un momento de su carrera donde hace muy pocas óperas al año, ya que prefiere priorizar los recitales. «Una ópera requiere un mes y medio de ensayos y de trabajo. Y no lo puedo conciliar con la vida familiar. Ángel Òdena y yo nos conocemos de hace muchos años y no lo dudé porque quiero ir a los sitios donde sé que me respetarán», indicó Arteta.

Con respecto a la obra, sus intérpretes destacan que es un clásico que se adapta y tiene vigencia en la actualidad. «Es una obra coral sobre los bohemios. Y siempre ha habido y habrá. Es de las que más puede acercar a los neófitos que no han ido nunca a la ópera», explicó la soprano.

Juego de luces

Con respecto a la puesta en escena, el director de este ámbito, Emilio López, ha preparado un gran juego de luces. «Hemos hecho una puesta en escena ad hoc por el espacio. Crearemos toda una serie de paneles y también contaremos con parte del atrezo de la Fundación Ópera de Cataluña, que nos lo han cedido», expuso Àngel Òdena, director artístico.

Los responsables animan a la ciudadanía a comprar las últimas entradas disponibles para el espectáculo. «La gran mayoría de los integrantes son del territorio tarraconense. Tenemos artistas de primer nivel y demostramos que lo podemos hacer aquí», añadió Òdena.

La Bohème transporta al público al París bohemio del siglo XIX, donde cuatro jóvenes artistas viven entre la alegría de la juventud y los retos de la realidad. «Es de las óperas que más veces he interpretado en mi carrera y de las que más me gusta», dijo Arteta.

Papel del territorio

En la obra participan también la Orquesta Camerata XXI–Ciutat de Reus, el Coro de Ópera de Tarragona y el Coro de alumnos del Conservatorio Profesional de Tarragona, con la colaboración del Instituto Cal·lípolis en la caracterización. «Es un placer acoger esta ópera kilómetro cero, aprovechando todo el talento que tenemos en el territorio», concluyó Sandra Ramos, consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona.