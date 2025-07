Antifrau rebaixa la pressió al consell de l’EMMCT i legitima el debat sobre la feina del gerent

El gerent de Tarragona Ràdio, Xavier de Gispert, està protegit per l’Oficina Antifrau de Catalunya com a informant d’un cas de corrupció.Tarragona Ràdio

L’Oficina Antifrau de Catalunya va enviar una nova notificació als membres del consell d’administració de l’Empresa Municipal de Mitjans de Comunicació de Tarragona (EMMCT) el passat 25 de juny. D’aquest escrit, al qual ha pogut tenir accés el Diari Més, es desprèn que l’organisme autonòmic «entén i comparteix» la «legitimitat» del consell per «plantejar dubtes o debatre sobre qualsevol aspecte operatiu referent a l’activitat de l’empresa», fins i tot, quan aquest debat «afecta» el gerent de Tarragona Ràdio, Xavier de Gispert, el qual està protegit com a informant d’un cas de corrupció.

En aquest sentit, s’indica que «l’únic que es fa avinent és que s’ha d’informar prèviament l’Oficina quan hi ha reunions que inclouen aquests punts i, també, dels acords que s’hi adopten». Aquesta notificació va arribar pocs dies després del requeriment que va fer arribar Antifrau als membres del consell de l’EMMCT, on s’alertava sobre les sancions que podia comportar un possible cessament injustificat del gerent, fet que podia comportar multes d’entre 600.001 i un milió d’euros.

Els representants polítics van rebre aquesta primera comunicació el 19 de juny, el mateix dia que es va celebrar una reunió extraordinària del consell d’administració per analitzar i avaluar la gestió de la ràdio municipal durant l’apagada general del 28 d’abril.

En aquell escrit, Antifrau va avisar que, si es decidia cessar el gerent, «es podria presumir una represàlia per les denúncies que va presentar». Cal recordar que De Gispert va portar a Fiscalia suposats pagaments irregulars per valor de més de 800.000 euros entre 2009 i 2019, sota mandat socialista. Per tant, en l’hipotètic cas d’un acomiadament, l’Empresa de Mitjans hauria de demostrar que es deu a «altres causes justificades».

En aquest sentit, es posava en dubte que la gestió de l’alt càrrec durant el tall de subministrament elèctric fos motiu suficient per acomiadar-lo, tenint en compte «l’abast i les conseqüències» de l’apagada a «gran part de la península Ibèrica i part del sud de França». L’Oficina va fer aquest requeriment, que va tensar la corda entre els membres del consell, després de tenir coneixement de possibles moviments per cessar el gerent de Tarragona Ràdio.

De fet, en la seva interpel·lació, l’organisme autonòmic va rescatar l’esborrany de l’acta del consell d’administració que va tenir lloc el 29 de maig, durant el qual el PP, ECP i el conseller no adscrit Javier Gómez van carregar durament contra De Gispert. Antifrau va recollir les afirmacions d’alguns membres, com «tot això exigeix una depuració de responsabilitats» o «el més preocupant és que el gerent no faci autocrítica».

Tot i que l’amenaça d’una possible multa milionària en cas d’acomiadar-lo de forma injustificada continua present, ara l’Oficina Antifrau reconeix que és legítim que el consell d’administració pugui dubtar o debatre sobre l’activitat de l’Empresa Municipal de Mitjans i la tasca del gerent.

Acostar posicions

En el primer escrit que van rebre els membres del consell, l’organisme català també va recriminar a la presidenta de l’EMMCT, Sandra Ramos, que no notifiqués que, en la reunió del 29 de maig, «hi havia un punt en l’ordre del dia en què qüestionaria la gestió del gerent i, molt probablement, se li demanarien responsabilitats»; ni del consell extraordinari que va tenir lloc, posteriorment, el 19 de juny.

Segons ha explicat Antifrau en la seva notificació del 25 de juny, la presidenta de Tarragona Ràdio es va posar en contacte amb ells i va sol·licitar uns dies més per complir amb el requeriment d’informació. L’ens autonòmic ha acceptat que «s’informi dels acords del passat consell quan es disposi de la transcripció literal de la gravació».

En aquest sentit, Antifrau ha agraït «les explicacions enviades per la presidenta —el 23 de juny—, el to i la voluntat de col·laborar amb aquesta institució». Així mateix, ha recordat que «l’objectiu dels requeriments és que l’Oficina estigui informada de les decisions que afecten o poden afectar les persones alertadores protegides, així com recordar als destinataris el règim de protecció».