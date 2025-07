Unanimidad del pleno para extinguir la concesión del trenecito y volver a licitar la gestión del servicio

La deuda de RJ Autocares —la empresa gestora del trenecito turístico— con el Ayuntamiento de Tarragona supera ya los 1,2 millones de euros. Ayer, el pleno municipal aprobó por unanimidad la extinción de la concesión vigente del servicio por «impago de los cánones anuales pendientes de los años 2023 y 2024». Asimismo, se otorgó un periodo de audiencia de diez días para que la compañía pueda hacer las alegaciones que considere oportunas.

El consejero de Licencias, Nacho García Latorre, recordó que el actual concesionario propuso un canon de 400.000 euros en la oferta que presentó en el 2020. Esta cuantía, que «estaba muy por encima de lo que marcaban en aquel momento los pliegos», le sirvió para ganar la licitación para gestionar el trenecito por un periodo de diez años. La adjudicación del servicio a RJ Autocares se formalizó el 31 de mayo del 2021, aunque no empezó a operar hasta el 11 de abril del 2022.

Pocos días antes, la adjudicataria presentó un escrito a través del cual solicitaba al Ayuntamiento una adecuación del importe anual a pagar «por circunstancias sobrevenidas y extraordinarias». La empresa alegaba que, a causa de la pandemia por la covid y el estallido de la guerra de Ucrania, la llegada de turistas a Tarragona disminuyó y el trenecito sufrió las consecuencias. Así, la compañía pidió rebajar el canon hasta los 60.000 euros. Es decir, un 13% del dinero que se acordó inicialmente.

El departamento de Presupuestos y Contabilidad, así como el Jefe de gestión de Patrimonio —con el aval del Secretario general— rechazaron la petición en enero del 2024 y RJ Autocares presentó alegaciones, las cuales también fueron desestimadas el noviembre pasado por el pleno.

El consejero García Latorre explicó ayer que «a pesar de los intentos por llegar a un acuerdo entre el Ayuntamiento y la empresa, ha sido imposible». «No queda otro remedio que iniciar la extinción de la concesión e iniciar una nueva licitación», señaló.

El portavoz de En Comú Podem, Jordi Collado, instó al gobierno del PSC a «estudiar» y «valorar» la posibilidad de que la EMT pueda prestar este servicio». «Seguramente, será la primera línea de bus rentable», indicaba.

El alcalde, Rubén Viñuales, aseguraba que esta alternativa ya la puso él mismo sobre la mesa, pero los informes que se elaboraron no recomendaban esta opción. El alcalde apuntaba a los «problemas de personal» y «la inversión muy elevada» que supondría la compra de un trenecito. «El margen de beneficio no era suficientemente importante para que fuera interesante», afirmó.

