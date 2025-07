Elvira Vidal se estrena como no adscrita con reproches por parte de Junts

Imagen de la consejera no adscrita, Elvira Vidal.Gerard Martí

La consejera Elvira Vidal vivió ayer su primer pleno como no adscrita, desde que abandonó el grupo municipal de Junts per Catalunya el pasado mes de mayo. La edil mostró una cara colaborativa, su «sí» a las propuestas donde había más consenso, como la cesión de un módulo de la Tabacalera al ICAC; como también a los que generaban más división. Por ejemplo, la aprobación definitiva la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones.

Como era de esperar, ayer se pudo respirar la tensión entre Vidal y el grupo municipal de JxCat. Sobre todo, por parte del portavoz juntaire, Jordi Sendra, que había afilado los cuchillos. La consejera no adscrita presentó una moción para defender la conservación y difusión de las epigrafías romanas en Tarragona.

La edil se estrenó con victoria, ya que su propuesta se aprobó con los votos favorables de los ex de Vox, ECP, PP y ERC; y las abstenciones de Vox y el PSC. Junts fue la única formación que se opuso. «Hemos decidido votar que no a todas las iniciativas que presente la consejera no adscrita», declaraba Sendra, quien reiteró a Vidal que debería de «abandonar el acta de consejera» por «ética política, dignidad y moralidad».