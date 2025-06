Viñuales, sobre la estación intermodal de Vila-seca: «si me dicen que perderé más trenes, no la quiero»

Publicado por ACN Creado: Actualizado:

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, defiende que Tarragona tenga una estación intermodal propia y asegura que la proyectada en Vila-seca puede hacer que Tarragona tenga menos trenes que ahora. «Si me dicen que perderé más trenes, no la quiero, expresa, y se basa en un informe externo para afirmar que la ciudad podría dejar de tener las conexiones con Valencia y la R16 procedente de las Terres de l'Ebre. En una entrevista en ACN, también adelanta que el ministerio de Transportes ya está redactando el estudio de viabilidad de la salida de mercancías del puerto de Tarragona hacia el interior. Al mismo tiempo, se muestra optimista respeto tener terminado el nuevo POUM antes de acabar el mandato y confía en que el contrato de la basura se desbloquee en julio.

Las conexiones ferroviarias han sido uno de los principales focos de atención de los primeros dos años de mandato de Rubén Viñuales como alcalde de Tarragona. La entrada en funcionamiento del tercer hilo ferroviario comportará un incremento del paso de los trenes de mercancías peligrosas por el centro de Tarragona. Un hecho que ha hecho levantar la voz a la sociedad civil y a los partidos políticos, que alertan del riesgo que supondría para la población y que, de rebote, probablemente comportaría una reducción de los trenes de pasajeros y de las conexiones con Barcelona. No estamos en contra del tercer hilo, estamos en contra de que nos pasen eternamente las mercancías. Tienen que dejar de pasar por la fachada marítima y por los campings», argumenta Viñuales.

Por eso, está «presionando» el ministerio de Transportes, trabajando con el puerto de Tarragona y con Vila-seca para que los convoyes que salen del puerto no pasen por la ciudad sino que vayan en dirección norte por un nuevo «bypass, una ronda de Dalt ferroviaria». «Hace un par de semanas tuvieron una reunión con el presidente del Port de Tarragona y el alcalde de Vila-seca para hablar de la salida de mercancías, y el ministerio ya está redactando a escala 1:5.000 el estudio de viabilidad de la salida de mercancías por el interior», adelanta. El primer documento que tenían hasta ahora era a escala 1:25.000, hecho que permite planificar el nuevo trazado con más detalle.

También en materia ferroviaria, en las últimas semanas se ha mostrado crítico con la nueva estación intermodal proyectada entre Vila-seca y Reus. Viñuales afirma que la ciudadanía de Tarragona perderá y que tienen estudios propios que demuestran que el grueso de viajeros está en la ciudad y que esta nueva estación les dificultaría el acceso al tren. Desde el Ayuntamiento de Tarragona han presentado alegaciones al ministerio. «Deseo que el ministerio nos diga que estamos equivocados, que la intermodal es buena para el territorio y que Tarragona no pierde. Pero no me conformo con no perder. Tarragona tiene que ganar, expresa.

No me gustaría que parezca que la hacen allí -entre Reus y Vila-seca- porque es barata y fácil de hacer. Nuestros informes de ingenieros externos nos dicen que Tarragona podría perder incluso los trenes que vienen de Valencia y que la R16, que viene de Terres de l'Ebre, dejaría de pasar por la ciudad», razona. «Si me dicen que perderé más trenes, no la quiero», exclama.

Por eso, defiende la creación de la estación de Horta Gran, junto al río Francolí. «Es la estación que permite que se puedan coger todos los trenes, porque en Tarragona hay los usuarios. Las empresas comercializadoras ponen trenes donde hay gente; y saben que en Tarragona hay dos millones de usuarios de regionales y 700.000 más que van a la estación de Camp de Tarragona. Es un negocio que seguro que querrán», defensa. Respecto el precio, reconoce que sería más cara, por los diferentes enlaces ferroviarios que habría que hacer, pero se pregunta: «¿salió bien de precio la de Málaga? ¿O la de Valencia, o la de Girona? ¿Girona puede tener y nosotros no? ¿Por qué?». Todo ha generado enfado en Vila-seca y su alcalde, Pere Segura, ha abandonado temporalmente las reuniones de trabajo de la futura Área Metropolitana de Tarragona.

El POUM , este mandato

Viñuales mantiene que el nuevo POUM estará terminado este mandato para, como mínimo, poder presentar la aprobación inicial. A día de hoy faltan algunos informes técnicos, como el de inundabilidad y viabilidad económica, que se están retrasando más de lo previsto. Eso, no obstante, no será un escollo, según el alcalde. Sin POUM, actualmente el consistorio se rige por unas normas urbanísticas transitorias que caducan a mediados del 2027. Una herramienta que, en caso de que el nuevo planeamiento no estuviera terminado, se tendría que prorrogar. «Tarragona merece un POUM para poder saber las reglas del juego y poder tener un crecimiento que transforme la ciudad», manifiesta.

Uno de los elementos que tiene menos consenso a día de hoy entre los grupos municipales es el de Mas d'en Sorder, una masía modernista que se encuentra en mal estado y en torno a la cual se quieren construir viviendas, junto al término municipal del Catllar. Viñuales reconoce que sin el nuevo POUM no se puede sacar adelante y concreta que la intención es «construir en el otro lado de una calle que ya está urbanizada desde hace mucho de tiempo» y no en medio de una zona verde. «Creo que podemos intentar llegar a acuerdos», sostiene.

Para sacar adelante el nuevo planeamiento el gobierno municipal del PSC tendrá que pactar. «Con ERC tenemos muchos puntos coincidentes, y con Junts y En Comú Podem, también. Con estos grupos tenemos una mayoría más que necesaria, y nos gustaría que hubiera el máximo consenso posible», manifiesta. Así, valora que están trabajando «de manera sincera» y que hará falta que todo el mundo haga cesiones para poder acordar el documento final. Viñuales no menciona el PP, de quien afirma que se han descartado ellos mismos: «a veces plantean unos crecimientos más dignos de otra época», considera, y defiende que el crecimiento tiene que ser «económico, social y medioambiental».

Nuevo contrato de la basura

Con respecto al nuevo contrato de la basura, inmerso en una retahíla de recursos de las empresas que optan a hacer la limpieza de la ciudad, Viñuales se muestra confiado que se desbloqueará este julio. Su previsión es que el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público permitirá que se adjudique definitivamente a Urbaser. «Si no nos dieran la razón, lo que haríamos es volver a replantear con la empresa actual (FCC) la continuación del servicio» con el fin de renegociar las condiciones y poder alquilar y comprar maquinaria, entre otras cosas. Con todo, el alcalde defiende la actuación que el consistorio ha hecho en este asunto y afirma que se han limitado a cumplir las indicaciones del tribunal y de los técnicos municipales.

De todos modos, reconoce que las otras empresas participantes al concurso probablemente recurrirán a la vía judicial, una situación que puede alargar el conflicto durante años. «De momento los recursos que han presentado los han sido denegados», indica, y expresa que la dilatación del procedimiento no supondría ningún problema para el ayuntamiento.