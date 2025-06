Jaume Sans: «Cada día que podemos, salimos a pescar con muchas ganas, pero ahora mismo no sabemos hasta cuándo lo podremos hacer»

Publicado por Tarragona Creado: Actualizado:

Jaume Sans tiene 46 años y es vicepresidente de la Cofradía de Pescadores de Tarragona. Por extraño que pueda parecer él es uno de los pescadores más jóvenes originarios del Serrallo que todavía salen al mar y lo hace como heredero de una tradición que le viene de familia, pero a los cuales ve un futuro muy incierto.

El suyo es un ejemplo de pescador del Serrallo de toda la vida.

«Sí, llevo toda la vida haciendo este trabajo y me gustaría poder seguir haciéndola. Mi abuelo era pescador, como ya lo era su abuelo... Mi familia se ha dedicado siempre a la pesca y si mi barca se llama Joan y Maria es por mis abuelos. Conservo su barco por un tema sentimental, pero ahora mismo tampoco tendría ninguna otra opción».

La verdad es que el sector no está teniendo un año muy bueno. Empezó con la prohibición de pescar gamba antes de Navidad y...

¡«...Y no ha parado! Nos limitan los kilos de gamba para hacer que se recupere y se recupera, pero nos la limitan igual. Después nos salen con pescar sólo 27 días anuales en el arrastre y, mientrastanto, la pesca de rodeo y el pescado azul prácticamente desaparece mientras se protege el atún, que ahora está por todas partes, pero también está limitado para pescar. Al final no habrá ni atún, ni pescado azul ni pescado de ningún tipo que sea de aquí».

Ciertamente, no se extienden mucho las campañas para fomentar la economía azul y el consumo de pescado de Km0 por parte de la UE si se contraponen con las directrices de pesca.

«No las entendemos nosotros y no las entiende nadie. Los expertos en alimentación quieren que comamos pescado fresco del día, pero nosotros no lo podremos pescar, de manera que supongo que lo querrán traer de fuera, o sea que ya no será ni Km0 ni fresco. Cuando llegue este punto pienso que el comprador no se lo tragará, pero los pescadores ya habremos desaparecido. Aparte, nos prometieron reducir la burocracia y el papeleo, pero no han cambiado absolutamente nada. Todo son bastonazos, como siempre».

Lo que sí que ha cambiado es que cada vez sois menos pescadores.

«Ahora mismo quedamos 22 barcas en Tarragona. Es una mínima parte de las que teníamos hace unos años. Ahora hace poco se vendió otra, que fue a Andalucía. La mayoría van hacia allí. No sé si es que allí hay menos problemas, pero la mayoría de las barcas que se venden van hacia Andalucía. Queda claro que nadie de aquí comprará una barca, porque nadie sabe qué futuro nos espera».

Ahora mismo, la incertidumbre parece que es el peor enemigo del sector.

«Pues sí. Salimos a trabajar cada día que podemos con muchas ganas, porque nuestro entorno es el mar y es donde nos sentimos nosotros mismos, pero nunca sabemos si nos saldrá a cuenta y, ahora, además, no sabemos hasta cuándo lo podremos hacer. No sabemos cuántos días, ni cuánto de pescado ni si el próximo año nos dirán que basta».

De aquí a pocos días acabaréis la veda de dos meses del arrastre. ¿Sois optimistas para la vuelta?

«La veda la queremos y es necesaria, hace muchos años que la hacemos y es positiva por el mar. El pescado se recupera y va bien para los ecosistemas. De hecho, siempre hemos hecho todo lo que nos han mandado. Nos pidieron veda, e hicimos veda; nos pidieron redes más espesas, y cambiamos las redes; nos han pedido cajas reciclables de economía circular de cáscara de arroz, y cambiaremos las cajas... Nosotros hacemos todo lo que nos piden, pero que nos dejen hacer alguna cosa a nosotros. Que nos dejen trabajar»!.

Hablamos de una cosa más agradable, como son las fiestas de Sant Pere. Porque el barrio siempre va a una y, cuando llega Sant Pere, lo celebra en una.

«Pues sí. La Cofradía de Pescadores es casi como un ayuntamiento para el barrio. Siempre ha habido una gran comunión con el barrio y, aunque la pesca no acabe de ir como tiene que ir, siempre se tiene que hacer barrio. Este viernes, para empezar con fuerza, haremos un desayuno a base de sardina y ensalada y después también participaremos directamente en las verbenas y a las cenas en el fresco».