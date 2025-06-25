Tinet, la herramienta pionera tarraconense de Internet, desaparecerá en siete meses

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona dejará de prestar el servicio de atención, herramientas y actividades de cariz telemático Tinet, ya que según informa el ente supramunicipal «se han superado las razones por las que se creó este servicio: se ha generalizado el uso social de Internet y se ha diversificado con la aparición de nuevos servicios y proveedores».

La medida, que se prevé aprobar inicialmente en el pleno de la Diputación de este mes de junio, también tiene que ver con otros múltiples factores. El primero es que la Diputación no tiene competencia propia sobre este servicio. Por otra parte, también se tiene en cuenta la evolución del contexto normativo que regula estos tipos de prestaciones en el marco de la economía de mercado, o los riesgos de seguridad para tener cuentas de correo y espacios web inactivos, con contenidos desfasados y con programas obsoletos.

Al mismo tiempo, también tiene que ver con los riesgos de la Diputación, como proveedora de servicios, por contenidos publicados desde los espacios gratuitos ofrecidos y sujetos a la propiedad intelectual, industrial y la protección de la intimidad de las personas. Esta decisión, una vez aprobada inicialmente por el pleno de la Diputación, que se realizará mañana, quedará pendiente del trámite de información pública. Una vez se agote este trámite, empezará el proceso para dejar de prestar el servicio.

Siete meses

La retirada de los servicios de Tinet se llevará a cabo de manera calendarizada, progresiva y gradual en los próximos siete meses, a fin de que las personas usuarias de Tinet puedan encontrar alternativas.

En este sentido, se prevé una comunicación general de la retirada de los servicios a los usuarios, y una comunicación específica antes de la retirada de cada grupo de servicios (blogs Lyfetype y Webfàcil, blogs WordPress, servicio de correo y espacio web FTP, centro de atención al usuario de Tinet y web de Tinet), para darles tiempo a preparar y ejecutar la conservación, recuperación o traslado del contenidos o mensajes a otros servicios ajenos. Actualmente, son muchas las alternativas para este tipo de servicios.

Un servicio pionero

Tinet nació en el año 1995 a partir de la iniciativa de un grupo de profesorado de la Universidad Rovira i Virgili. El 16 de octubre de aquel año, este servicio hacía llegar Internet por primera vez a los hogares tarraconenses. Fue una red ciudadana pionera en el Estado y en toda Europa que llevó Internet a la demarcación de Tarragona.

Después de recibir el impulso y el apoyo del Ayuntamiento de Tarragona, en el año 2000 pasó a convertirse en un servicio público de la Diputación de Tarragona, ofreciendo conectividad, espacio y alojamiento web, herramientas para la creación de páginas web y blogs, entre otros servicios. Treinta años después, acabará desapareciendo.