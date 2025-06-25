Tarragona Turisme ofrece visitas teatralizadas en el Camino de Ronda

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El Patronato Municipal de Turismo de Tarragona ofrecerá a partir del 1 de julio y hasta el 20 de diciembre Fem la Ronda!, un programa que incluye tres rutas teatralizadas gratuitas y dirigidas tanto a tarraconenses como a visitantes y que se ubicarán en diferentes puntos del Camino de Ronda.

El objetivo de las visitas tematizadas es ofrecer una experiencia inmersiva entre canteras romanas, piratas y batallas napoleónicas. Estas rutas proponen un recorrido dramatizado por los episodios más sorprendentes de la historia de la ciudad: desde las antiguas pedreras romanas, hasta los ataques piratas al Mediterráneo, pasando por las guerras napoleónicas.

El público de estas visitas no será un simple espectador, sino cómplice y protagonista de la acción, interactuando con los personajes que van apareciendo a lo largo del recorrido: soldados, comerciantes, corsarios, nobles, contrabandistas o tropas de actuación, todos ellos representados en un entorno real.

Las rutas establecidas son:

La Ruta 1. El oro y la traición: una ruta entre piratas y soldados. Invita a los participantes a adentrarse en las leyendas de los piratas y corsarios que amenazaron las costas de Tarragona!

La Ruta 2. La Clave de Tàrraco . Viaja en la época del esplendor de Tàrraco , donde nacían templos y murallas. Descubre las historias ocultas de los picapedreros romanos en un entorno natural espectacular, cargado de historia y misterio.

La Ruta 3. Rosa y la libertad de un pueblo. Revive la ocupación y la resistencia de la ciudad durante la Guerra de la Independencia. Conoce a los personajes que lucharon por la libertad y la supervivencia que llevará a los participantes a viajar al corazón de la Tarragona del siglo XIX.

Las tres propuestas tendrán una duración aproximada de 100 minutos. En julio y en agosto se llevarán a cabo a las 18.30 h. En septiembre, se realizarán a las 18 h y durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, las rutas se iniciarán a las 10 h.

La consejera de Turismo y presidenta del PMTT, Montse Adan, ha explicado durante la presentación en rueda de prensa esta mañana que «estas rutas están destinadas a todos los públicos, tanto del territorio como visitantes que quieran vivir espacios tan espectaculares como el Camino de Ronda de una forma viva e interactiva».

Las visitas teatralizadas son abiertas a todo el mundo y requieren inscripción previa a través de este ENLACE. Las tres rutas se ofrecerán en cuatro idiomas; catalán, castellano, inglés y francés. La empresa adjudicataria de estas actividades es Camaleon en Escena.

Este proyecto se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino y está financiado por los Fondos Next Generation EU.