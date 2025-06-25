Sant Pere i Sant Pau tendrá un nuevo aparcamiento con 140 plazas

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El barrio de Sant Pere i Sant Pau dispondrá de un nuevo aparcamiento para vehículos detrás de la zona del polideportivo municipal. El Ayuntamiento prevé hacer una obra provisional de nivelación y pavimentación del descampado, junto al Bloque Chile. El consistorio ha licitado los trabajos con un presupuesto de 39.165 euros, sin IVA. «Actualmente, el barrio sufre un déficit en zonas de aparcamiento en superficie, situación esta que se verá agravada con el inicio de las obras interiores de apuntalamiento del aparcamiento situado a la 5.ª Promoción y al posterior inicio de las obras de remodelación de la plaza existente sobre la cubierta de dicho aparcamiento», se indica a la memoria del contrato.

De esta forma, el gobierno municipal quiere paliar este déficit actuando en una zona de más de 3.000 m² y que dará lugar a 140 plazas de aparcamiento. «Se han valorado varias opciones y se ha optado por habilitar una zona de aparcamiento temporal a la espera de poder estudiar y ejecutar alternativas definitivas. Esta zona dará servicio tanto a los residentes del barrio como a los usuarios de la zona deportiva», añade el consistorio. Fuentes municipales confirman al Diari Més que la idea es que a futuro se puedan hacer las «obras necesarias» para que el espacio tenga todos los servicios y sea un parking por el barrio.

8 meses de obras a la Quinta

Les obras a la Quinta Promoción tienen una duración prevista de 8 meses y un presupuesto total de 805.690,07 euros IVA incluido. El nuevo proyecto incluye la demolición de la pavimentación, jardineras y gradas existentes con el fin de poder retirar la impermeabilización actual y sustituirla por una nueva. Desde hace años los vecinos de la zona pedían una rehabilitación integral de la plaza.