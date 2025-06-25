Una rama cede y cae a la calle Joan Ruiz i Porta de Tarragona

Esta mañana se ha producido una incidencia en la calle Joan Ruiz i Porta, en la zona de Joan XXIII de Tarragona, cuando una rama de grandes dimensiones ha caído a la vía pública. Afortunadamente, no se tienen que lamentar daños personales ni materiales graves.

Según denuncian los vecinos, el calor intenso de estos días, sumada a la falta de poda de los árboles, ha provocado que el ramaje ceda y acabe en el suelo. Los residentes han dicho que hace casi dos años que no se podan los árboles de la zona y reclaman al Ayuntamiento un mantenimiento más frecuente de los árboles para evitar posibles accidentes en el futuro.