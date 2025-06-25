El paseo de las Palmeres acogerá la primera feria de verano 'Artesania a la fresca'

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

El paseo de las Palmeras de Tarragona acogerá a partir de mañana el jueves y durante once días la primera feria de verano de la ciudad, Artesania a la Fresca. Esta contará con un total de nueve artistas artesanos de la Asociación Tarraconense de Expositores de Artesanía (ATEA), los cuales expondrán sus creaciones del 26 de junio al 6 de julio en el tramo del paseo más próximo a la Rambla Vella.

La feria abrirá en horario ininterrumpido de 11.00h de la mañana a 00.00h de la noche y también contará con una crepería como punto de venta de restauración. La iniciativa está impulsada por Mercats de Tarragona con la colaboración de la Consejería de Comercio del Ayuntamiento de Tarragona.

Algunos de los productos que se podrán encontrar en las casetas desde artesanos de la feria son creaciones de bisutería, bolsos y mochilas, figuras de animación, aromas y complementos, arte y decoración africana, productos de papelería y manualidades, macramé de decoración y cosmética natural, entre otros.

La presidenta de Mercats de Tarragona y consejera de Comercio del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan, ha celebrado el impulso de esta nueva feria en la ciudad y ha subrayado que «considerando el éxito que tuvo la primera Feria de Pascua celebrada en la misma ubicación el pasado mes de abril, esta nueva Feria de Verano seguro contribuirá a seguir poniendo en valor el talento de los artesanos de nuestra casa y a complementar la dinamización comercial durante los primeros días de julio, especialmente coincidiendo con la celebración del Concurso de Fuegos en la ciudad».