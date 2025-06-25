El 75% de las mujeres tarraconenses sufrirá algún episodio de candidiasis vaginal

Publicado por Oriol Castro Creado: Actualizado:

El 75% de las mujeres tarraconenses sufrirán algún episodio de candidiasis a lo largo de su vida. Así lo explican Deme Patricio Peña y Francisca Rubí, comadrona y ginecóloga respectivamente del programa de Atención a la Salud Sexual y Reproductiva del Departamento de Salud en Tarragona. «La vaginitis candidiasica es un tema de consulta muy frecuente, aunque se habla poco. Calculamos que el 20% de las visitas de urgencias a la comadrona son por este tipo de infección», explica Rubí.

No es una infección de transmisión sexual. Es causada por un crecimiento excesivo del hongo Candida, en la vagina. Este hongo normalmente habita en pequeñas cantidades en el cuerpo humano, pero factores comunes como desequilibrios hormonales, antibióticos, diabetes o un sistema inmunológico debilitado pueden conducir en un sobre crecimiento, y provocar una infección.

«Hay factores de riesgo de base. Por ejemplo, si una persona tiene diabetes. El estrés también, lo es para todo. Puede influir a la hora de sufrir episodios», expone a Patricio Peña. Las profesionales alertan que, si se tiene la sintomatología, siempre se vaya primero a la consulta. A veces se hacen tratamientos o se va directamente a la farmacia sin consultar con una ginecóloga o comadrona antes. Eso no se tiene que hacer», sentencia Patricio Peña. A la consulta, las profesionales siempre cogen una muestra y lo estudian. «Si intuimos que es candidiasis empezamos el tratamiento y después de comprobarlo lo completamos. Pero puede haber diferentes motivos, por eso es importante ir primero en los centros sanitarios», añade.

Uno o dos episodios a lo largo de la vida

Lo más frecuente es que la mayoría de mujeres presenten uno o dos episodios a lo largo de su vida. «Hay personas que tienen más, aunque es menos frecuente», dice Rubí. Cuando se trata de episodios puntuales, el tratamiento es mediante cremas y óvulos. «Cuando son diversos, se hacen tratamientos orales», indica la ginecóloga. Con respecto a las medidas preventivas, Patricio Peña recomienda una higiene íntima «suave y respetuosa con la zona». «Se tienen que evitar las duchas vaginales. Hacerlo muy a menudo no va a favor de la flora vaginal, la perjudicamos», explica la profesional. El tipo de ropa que se escoge también es importante. «La ropa interior tendría que ser de algodón 100%, el modelo que sea. Y no ir muy ceñidas, al menos cuando vamos a dormir,» indica. Patricio Peña expresa que el verano está una temporada donde ir más alerta. «Si nos bañamos o hacemos deporte, nos tenemos que sacar enseguida la parte de abajo. Cada vez es más habitual verlo en las playas», concluye.