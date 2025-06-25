300 drones iluminarán el cielo la noche previa al Concurso de Fuegos Artificiales

Publicado por Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ya está preparada para acoger la próxima semana el 33.º Concurso Internacional de Fuegos Artificiales Ciudad de Tarragona del 2 al 5 de julio. Una de las novedades de este año es que será el primer concurso sin la plataforma del Miracle.

La noche previa al inicio del certamen, Tarragona vivirá por segundo año consecutivo una exhibición de drones en la punta del Miracle, que dará pie al Concurso pirotécnico. El espectáculo de drones será el martes 1 de julio a las 22.30 h. La empresa Flock Drone Art Studio ofrecerá el espectáculo Somiant a Tarragona, donde sumergirán a los espectadores a un viaje donde 300 drones iluminarán el cielo para dar vida a los recuerdos, símbolos y tradiciones más profundas de la ciudad.

Figuras icónicas de Tarragona se dibujarán ofreciendo un homenaje luminoso a la historia, la cultura y a los tarraconenses.

Por segundo año consecutivo, Flock Drone Art Studio aterriza en Tarragona para enamorar a todos los tarraconenses con un espectacular show de drones.

Flock Drone Art Studio es un innovador estudio creativo especializado en la creación y la producción de espectáculos de drones. La narrativa marca el punto de inicio del proceso creativo y el cielo es el lienzo que ofrece perspectivas únicas y cinematográficas que destacan su esencia. Con un equipo de expertos en tecnología de drones y artes visuales, Flock Drone Art Studio combina pasión, precisión y creatividad para llevar a los Dron Light Shows indoor y outdoor al siguiente nivel.

Pirotecnias

La 33.ª edición del Concurso de Fuegos cuenta con cuatro pirotecnias dando el pistoletazo de salida la Pirotecnia El Pilar, de El Palmar – Teror (Las Palmas) el miércoles 2; el jueves la Pirotecnia Valenciana, de Llanera de Ranes (Valencia); el viernes 4 será el turno de la empresa Ilusion Fireworks, de Wootton (Reino Unido) y sábado cerrará el certamen Dream Fireworks, de Enschede (Países Bajos).

Este año ha sido una de las ediciones del certamen en que más pirotecnias se han presentado, pasando de las 7 del año pasado en 14, 9 estatales y 5 extranjeras. Este hecho corresponde en parte al incremento de presupuesto para llevar a cabo el espectáculo de las cuatro empresas seleccionadas, que recibirán un importe de 25.000 € (IVA incluido), 5.000 € más que en las anteriores ediciones. Pero también, como dijo la consejera de Cultura del Ayuntamiento de Tarragona, Sandra Ramos, «porque desde el Ayuntamiento hacemos una apuesta firme por el concurso, como una de las citas más consolidadas y multitudinarias del verano tarraconense» y destacaba «el incremento de su valor económico es una apuesta clara por la calidad de los espectáculos».